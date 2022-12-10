Чем заменить свежие овощи зимой? Эксперт по питанию дал четкий ответ

Овощи - это и есть украинские суперфуды. Дело в том, что они прекрасно насыщают, в них много клетчатки, витаминов и минералов. А еще ими можно утолять жажду. Но чем же их заменить зимой?

О надежной замене рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк в Facebook.

Чем заменить свежие овощи зимой

Зимой вместо свежих овощей можно есть замороженные. Они не во многом уступают летним продуктам.

Мандзяк на примере капусты брокколи объясняет, что при заморозке этот овощ потерял аскорбиновую кислоту всего на 30%. А вот содержание кальция, хрома, меди, магния и цинка в капусте вообще не изменилось.

"Калий и никель снизились после кипятка, но остались без изменений после заморозки. А вот количество фосфора, бора, железа, марганца и серы снизилось после заморозки королевы овощей. Антиоксидантная способность и способность поглощать радикалы в брокколи, прошедшей все круги ада, несколько улучшилась", - рассказал эксперт по питанию.

Также Виктор сообщил, что команда ученых во главе с Али Бузари определили содержание аскорбиновой кислоты, рибофлавина, α-токоферола и β-каротина в замороженной кукурузе, моркови, брокколи, шпинате, горохе, зеленой фасоли, клубнике и чернике.

В результате исследования выяснилось, что содержание витаминов в замороженных продуктах было схожим, а кое-где и выше, чем в свежих.

Мандзяк резюмировал, что питательная ценность замороженных овощей практически не уступает свежим.

"В супермаркетах можно приобрести разные смеси овощей, дотащить домой и, как только забурчит в желудке, высыпать на сковороду на 5 минут, а в баняк бросить из три яйца. Получится здоровый ужин", - объяснил эксперт.