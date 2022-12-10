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Чим замінити свіжі овочі взимку? Експерт з харчування дав чітку відповідь

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Субота 10 грудня 2022 10:26
Чим замінити свіжі овочі взимку? Експерт з харчування дав чітку відповідь Фото: Овочі взимку можна замінити на моржені (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Овочі – це і є українські суперфуди. Справа в тому, що вони чудово насичують, у них багато клітковини, вітамінів та мінералів. А ще ними можна вгамовувати спрагу. Але чим їх замінити взимку?

Про надійну заміну розповів тренер та експерт з харчування Віктор Мандзяк у Facebook.

Чим замінити свіжі овочі взимку

Взимку замість свіжих овочів можна їсти заморожені. Вони не поступаються літнім продуктам.

Мандзяк на прикладі капусти броколі пояснює, що при заморожуванні цей овоч втратив аскорбінову кислоту лише на 30%. А ось вміст кальцію, хрому, міді, магнію та цинку в капусті взагалі не змінився.

"Калій і нікель знизилися після окропу, але залишилися без змін після заморожування. А ось кількість фосфору, бору, заліза, марганцю та сірки знизилася після заморожування королеви овочів. Антиоксидантна здатність і здатність поглинати радикали в броколі, що пройшла всі кола пекла, дещо покращилася", - розповів експерт із харчування.

Також Віктор повідомив, що команда вчених на чолі з Алі Бузарі визначили вміст аскорбінової кислоти, рибофлавіну, α-токоферолу та β-каротину в замороженій кукурудзі, моркві, броколі, шпинаті, гороху, зеленій квасолі, полуниці та чорниці.

В результаті дослідження з'ясувалося, що вміст вітамінів у заморожених продуктах був схожим, а подекуди й вище, ніж у свіжих.

Мандзяк резюмував, що поживна цінність заморожених овочів практично не поступається свіжим.

"У супермаркетах можна придбати різні суміші овочів, дотягнути додому і, як тільки забурчить у шлунку, висипати на сковороду на 5 хвилин, а в баняк кинути з три яйця. Вийде здорова вечеря", - пояснив експерт.

Нагадаємо, що тренер розвіяв основний міф про "корисні" сніданки.

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