Чем заменить пылесос в квартире: нужен всего веник и пакет

Уборка в доме - занятие не из самых любимых, в частности подметание пола может утомить любого.

Как заменить пылесос веником?

К счастью, и благодаря простому хитроумному трюку, вы можете облегчить себе эту задачу.

Комки пыли, а также различные волоски в конечном итоге безвозвратно застревают в щетине веника, делая задачу еще более утомительной.

Но, если вы накроете щетину полиэтиленовым пакетом, это очень поможет в этой проблеме.

Таким образом, пыль и волосы больше не будут скапливаться на щетине метлы, и вы сможете удалить их, не пачкая рук.

Как правильно мыть пол в зависимости от его покрытия?



Мытье пола – это задача, которую вы должны выполнять с осторожностью и тщательностью. Не зря существуют разные виды покрытий, каждое со своей спецификой и требующее особого внимания.

Мойка пола из ПВХ

В этом случае вам понадобится швабра из микрофибры, смоченная в растворе уксуса и воды. Пищевая сода также является хорошим средством для мытья полов. Кроме того, не рекомендуется использовать для этого типа поверхности продукты, которые считаются слишком активными, такие как черное мыло или отбеливатель.

Мойка паркета

Этот тип покрытия чувствителен к воде, так как эта жидкость может быстро просочиться между досками, что приведет к его порче. Поэтому необходимо хорошо отжать швабру перед мытьем пола и высушить ее тряпкой, чтобы закончить.