Можно ли на огороде сажать подсолнух: все "за" и "против"

Подсолнечник - одна из древнейших сельскохозяйственных культур, что с каждым годом только повышает свою популярность. Но это растение должно быть изолировано от других.

Почему подсолнечник не нужно сажать в огороде с другими растениями, расскажет РБК-Украина.

Почему нельзя сажать подсолнечник на огороде

Подсолнечник, несмотря на свою популярность и полезность, может оказать негативное влияние на почву. Во-первых, он может привести к обеднению почвы, что делает его непригодным для выращивания других культур.

Подсолнечник впитывает из земли много питательных веществ, что делает его менее плодотворным. Хотя можно быстро восстановить плодородие земли путем добавления удобрений, однако это может потребовать дополнительных затрат и усилий.

Кроме того, если подсолнечник высаживать рядом с другими культурами, он может конкурировать с ними за полезные ресурсы. Подсолнечник быстро уносит воду, питательные вещества и свет, что может привести к ухудшению урожая других растений.

К примеру, если высадить подсолнечник рядом с картофелем, это может привести к обеднению урожая картофеля, поскольку подсолнечник будет конкурировать с ним за питательные вещества и место для роста.

Кроме того, подсолнечник может привлекать птиц на огород, что также может оказать негативное влияние на урожай. Хотя птицы могут быть полезны для огорода, их вредное влияние на урожай может превышать пользу.

Следовательно, важно рассматривать все возможные последствия выращивания подсолнечника в огороде и рассматривать альтернативные варианты, чтобы обеспечить максимальный урожай и сохранение плодородия почвы.