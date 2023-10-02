Как и где посадить лук на зиму, чтобы собрать отличный урожай

Лук зимних сортов хорошо переносит морозы и прекрасно чувствует себя зимой в почве, так как вбирает влагу. Благодаря этому урожай зимнего лука можно получить весной еще раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Дім та присадібна ділянка.

Когда садить лук

Лук успевает укорениться еще до того, как весной, например, настанет засуха.

В Украине озимый лук высаживают в промежутке с середины октября, до начала ноября, то есть за 30-35 дней до наступления устойчивых холодов.

Если сделать это в теплые дни, то луковицы начнут прорастать, что приведет к их замерзанию зимой. А если затянуть с посадкой, лук после сильных морозов не образует корневой системы. Чтобы не упустить момент, рекомендуется понаблюдать за температурой. Если значения температуры опустились до +5 градусов и удерживаются несколько дней, значит пора проводить посадку.

Где посадить лук, чтобы он вырос

При выборе места следует подбирать хорошо освещенный, защищенный от ветра участок с легкой плодородной почвой. Хорошим вариантом станет дренированная перегнойно-песчаная или перегнойно-суглинная почва. Также следует помнить о правилах севооборота.

Подготовка лука к посадке

Первым делом просмотрите посадочный материал и отберите только крепкие красивые луковицы, а все поврежденные, больные и засохшие экземпляры - отложите.

Если отсутствует угроза внезапных заморозков, рекомендуется обработать луковички. Сначала они замачивают в растворе со стимулятором роста, что позволит получить хороший урожай.

Перед самой высадкой производится обработка средствами защиты для предупреждения развития болезней или повреждения вредителями.