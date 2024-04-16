Чем подкормить рассаду перцев, чтобы собирать урожай ведрами

Сезон садоводства сейчас в разгаре в Украине. Очень важно вносить удобрения в рассаду, чтобы получить хороший урожай.
Чем подкормить перец - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Весной 2024 года важно правильно организовать полив. Вода является первой составляющей, влияющей на рост и здоровье перца. Это растение нуждается в влаге, но может пострадать от слишком интенсивного полива. Поэтому рекомендуется поливать его раз в неделю теплой водой.
Перечислим необходимые компоненты в удобрениях для перца:
При удобрении рассады перца рекомендуется производить поэтапное внесение удобрений.
Перед осмотром перца заниматься не нужно слишком часто; для здорового роста и развития достаточно одного или двух мер. Все необходимые компоненты удобрений можно приобрести в специализированных магазинах или использовать перегной, мочевину, компост или навоз.
Первое удобрение можно провести суперфосфатом уже после появления первых двух побегов. Далее через две недели после первого удобрения можно применить мочевину. На 10 литров воды следует использовать около 5–7 г мочевины и 30 г суперфосфата.
При необходимости можно провести еще одно удобрение за три дня до высадки рассады в огород. Для этого разведите в 10 литрах воды 50 г суперфосфата и 20–30 г сульфата калия.
Чтобы удобрения эффективно усваивались необходимо учитывать несколько важных факторов. Вот некоторые советы:
Также мы писали, обязательно успейте усадить кабачки в открытый грунт до этой даты.
Кстати, вот 15 растений, которые нужно успеть посадить в Пасху.