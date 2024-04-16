Чим підгодувати розсаду перців, щоб збирати врожай відрами

Що важливо знати про розсаду перцю

Навесні 2024 року важливо правильно організувати полив. Вода є першою складовою, яка впливає на ріст та здоров'я перцю. Ця рослина потребує вологи, але може постраждати від занадто інтенсивного поливу. Тому рекомендується поливати її один раз на тиждень теплою водою.

Перечислимо необхідні компоненти у добривах для перцю:

Сечовина та суперфосфат є основними компонентами, ідеальними для підживлення перцю.

Додатково можна використовувати такі складові:

Азот зміцнює паростки та стимулює їхній ріст.Калій та фосфор сприяють зростанню рослин, міцнінню коренів і підвищенню імунітету.

Мінеральні комплекси та органічні добрива необхідні для формування плодів.Фунгіциди застосовуються для захисту від шкідників і хвороб.

Як правильно удобрювати перець

При удобренні розсади перцю рекомендується виконувати поетапне внесення добрив.

Передоглядом перцю займатися не потрібно занадто часто; для здорового зростання і розвитку достатньо одного або двох заходів. Усі необхідні компоненти добрив можна придбати в спеціалізованих магазинах або використати перегній, сечовину, компост або гній.

Перше удобрення можна провести суперфосфатом вже після з’яви перших двох паростків. Далі, через два тижні після першого удобрення, можна застосувати сечовину. На 10 літрів води слід використати близько 5–7 грамів сечовини та 30 грамів суперфосфату.

За потреби можна провести ще одне удобрення за три дні до висадки розсади в город. Для цього розведіть у 10 літрах води 50 грамів суперфосфату та 20–30 грамів сульфату калію.

Щоб добрива ефективно засвоювалися, необхідно враховувати декілька важливих факторів. Ось деякі поради: