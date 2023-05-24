Чем удобрить свеклу, чтобы она выросла крупной и сладкой

Свекла вырастает крупной и сладкой, если вовремя вносить удобрения. Также важно заблаговременно позаботиться о почве, на которой планируете сажать овощ.
Об этом сообщили в Telegram-канале Дача. Сад и город.
Важно помнить, что этот корнеплод очень любит богатую органикой землю, хорошо разрыхленную, чтобы был достаточный доступ воздуха к корневой системе. Поэтому на участок, предназначенный для посева свеклы, уже с осени нужно внести перегной.
В частности, если глинистые грунты, то засыпьте грядки песком и хорошо перекопайте. Все потому, что на плотной земле корнеплоды приобретают горький привкус.
Повысить сахаристость свеклы при росте поможет обычная поваренная соль. При росте свеклы нужно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды.
Кроме этого, для хорошего вкуса корнеплодов нужны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на 1 кв. м).
Зола помимо питания еще и уменьшает кислотность почвы, что вредит свекле.
К тому же важно, что свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и при росте корнеплодов. Если она растет в сухом месте, корнеплоды, как и на плотных почвах, вырастают горькими.
Добавим, что у свеклы семена хоть и мелкие, но многоростковые, из одних семян может вырасти несколько корнеплодов. Поэтому даже у самых старательных дачников посев всегда получается загущенный.
Поэтому, чтобы свекла не выросла маленькой, ее нужно не только редко сажать, но и после появления всходов обязательно прореживать лишние побеги. Между растениями в ряду должно быть не менее 15-20 см.
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