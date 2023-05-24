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Чем удобрить свеклу, чтобы она выросла крупной и сладкой

Чем подкормить свеклу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Свекла вырастает крупной и сладкой, если вовремя вносить удобрения. Также важно заблаговременно позаботиться о почве, на которой планируете сажать овощ.

Об этом сообщили в Telegram-канале Дача. Сад и город.

Доступ к воздуху

Важно помнить, что этот корнеплод очень любит богатую органикой землю, хорошо разрыхленную, чтобы был достаточный доступ воздуха к корневой системе. Поэтому на участок, предназначенный для посева свеклы, уже с осени нужно внести перегной.

В частности, если глинистые грунты, то засыпьте грядки песком и хорошо перекопайте. Все потому, что на плотной земле корнеплоды приобретают горький привкус.

Как сделать свеклу сладкой

Повысить сахаристость свеклы при росте поможет обычная поваренная соль. При росте свеклы нужно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды.

Кроме этого, для хорошего вкуса корнеплодов нужны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на 1 кв. м).

Зола помимо питания еще и уменьшает кислотность почвы, что вредит свекле.

К тому же важно, что свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и при росте корнеплодов. Если она растет в сухом месте, корнеплоды, как и на плотных почвах, вырастают горькими.

Добавим, что у свеклы семена хоть и мелкие, но многоростковые, из одних семян может вырасти несколько корнеплодов. Поэтому даже у самых старательных дачников посев всегда получается загущенный.

Поэтому, чтобы свекла не выросла маленькой, ее нужно не только редко сажать, но и после появления всходов обязательно прореживать лишние побеги. Между растениями в ряду должно быть не менее 15-20 см.

Ранее мы сообщали, как понять, что пора собирать урожай свеклы.

Также мы писали, как получить большой урожай на маленьком участке земли.

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