Як зрозуміти, що час збирати врожай буряків: основні ознаки дозрівання коренеплоду

Важливим завершальним етапом вирощування буряків є їх збирання. Це відповідальний та трудомісткий процес. Якщо ви вважаєте, що буряки потрібно прибирати якомога пізніше, щоб вони досягли максимальних розмірів, то це помилка. Це призведе до того, що вони почнуть гнити прямо на грядці.

Як визначити, що буряки потрібно збирати - читайте нижче .

Зокрема, буряки не варто збирати і надто рано. Якщо врожай зібрати раніше визначеного терміну, то він втратить частину вітамінів і мікроелементів. Все тому, що на кінцевій фазі свого розвитку овоч накопичує максимальну кількість корисних речовин.

Зазвичай городники орієнтується на ті рекомендації, які дає виробник на упаковці до насіння конкретного сорту. Він пише приблизний відрізок, який має пройти між появою перших сходів та часом дозрівання.

Ознаки дозрівання буряка

За зовнішніми ознаками можна визначити дозріли коренеплоди буряка чи ні. Потрібно оглянути верхівку коренеплоду, яка росте над поверхнею ґрунту. Шкірочка у буряка повинна стати грубою, тоді видно, що коренеплід дозрів.

Ще одна ознака дозрівання буряка в листі. Нижнє листя у буряка, який готовий до збирання, пожовтіє і засохне. Тоді в сухий день викопують буряк. Коренеплоди відразу прибирають в сухе, добре провітрюване приміщення.

Також, щоб знати, коли краще викопувати буряки, можна відштовхуватися від посадженого сорту: