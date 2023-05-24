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Чим підживити буряк, щоб він виріс великим і солодким

Чим підживити буряк (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Буряк виростає великим і солодким, якщо вчасно вносити добрива. Також важливо завчасно подбати про ґрунт, на якому плануєте садити овоч.

Про це повідомили у Telegram-каналі Дача. Сад та Город.

Доступ до повітря

Важливо пам'ятати, що цей коренеплід дуже любить багату органікою землю, добре розпушену, щоб був достатній доступ повітря до кореневої системи. Тому на ділянку, призначену для посіву буряків, вже з осені потрібно внести перегній.

Зокрема, якщо глинисті ґрунти, то засипте грядки піском і добре перекопайте. Все тому, що на щільній землі коренеплоди набувають гіркуватого присмаку.

Як зробити буряк солодким

Підвищити цукристість буряків під час росту допоможе звичайна кухонна сіль. Під час зростання буряки потрібно полити розчином: 1 чайна ложка солі на відро води.

Крім цього, для гарного смаку коренеплодів потрібні підживлення настоєм коров'яку та деревною золою (3 склянки на 1 кв. м).

Зола крім живлення ще й зменшує кислотність ґрунту, що шкодить бурякам.

До того ж важливо, що буряк дуже вимогливий до вологи на початку сезону і під час зростання коренеплодів. Якщо вона росте в сухому місці, то коренеплоди, як і на щільних ґрунтах, виростають гіркими.

Додамо, що у буряків насіння хоч і дрібне, але багаторосткове, з одного насіння може вирости кілька коренеплодів. Тому навіть у найбільш старанних дачників посів завжди виходить загущений.

Тому, щоб буряк не виріс маленьким, його треба не тільки рідко садити, але і після появи сходів обов'язково проріджувати зайві паростки. Між рослинами в ряду повинно бути не менше 15-20 см.

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що час збирати врожай буряків.

Також ми писали, як отримати великий урожай на маленькій ділянці землі.

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