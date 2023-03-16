Чем опрыскивать деревья весной, чтобы защитить от вредителей: советы садоводам

Первое опрыскивание

Оно является самым важным среди всех, поэтому этому опрыскиванию следует уделить как можно больше внимания. Проводить его следует тогда, когда на деревьях появятся первые почки, а температура еще не поднялась выше 4 градусов.

Для первого опрыскивания можно использовать препараты крепкой концентрации, поскольку деревья еще не проснулись по полной. Хорошим вариантом станет бордоская смесь из извести и сульфата меди, которая поможет оградить деревья от грибка.

Если будете покупать в магазине, выбирайте 3-процентный раствор.

Альтернативой бордоской жидкости есть раствор железного купороса. Концентрацию раствора следует подбирать в зависимости от степени заражения деревьев. Чтобы уберечь цветы от возможных поздних заморозков, можно добавить в смесь медный купорос. Таким образом вы безопасно для растения отсрочите появление почек.

Второе опрыскивание

После первой обработки нужно определенное время подождать и дать защите подействовать. Знаком для применения второго опрыскивания станет рост почек на ветвях, они начнут принимать форму конуса.

Однако со второй обработкой есть нюансы: ее следует делать с учетом индивидуального развития каждого растения. Кроме того, в этом случае можно применить несколько средств для более широкого спектра действий.

Выбирая составляющие для раствора, внимательно читайте инструкцию и обращайте внимание на то, пригодны ли вещества для смешивания и использования при разных температурах.

Несколько главных советов