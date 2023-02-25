Какие семена надо замачивать перед посадкой, а какие - не обязательно

Выращивание собственных овощей - дело очень интересное, но и непростое одновременно. Следует учитывать много нюансов, в том числе при проращивании молодых побегов из семян - как рассады в горшках, так и в открытом грунте. Одним из важных вопросов является замачивание семян.

Какие семена следует замачивать и проращивать перед закладкой в землю, а какие нет - узнайте ниже из материала Styler.

Томаты

Семена томатов лучше замочить и прорастить перед посадкой.

Чтобы замочить семена, следует положить их в мешок из марли и поместить в воду, температура которой 20-25 градусов, на время не более 12 часов. Учтите, что каждые четыре часа следует менять воду.

Чтобы семена томатов всходили быстрее, и урожай рано можно было получить, помидоры следует еще и прорастить перед высадкой. С этой целью необходимо взять тарелку, на которую поместить влажную тряпку или марлю. Держать следует при температуре 20 градусов и следить, чтобы марля всегда была влажной (но не сильно мокрой). Так надо делать, пока семена не проклюнутся.

Перец

Семена перца имеют очень твердую оболочку и, если их не прорастить, они будут сходить до 20 дней.

Это можно сделать с помощью термоса, воды и тканевого или марлевого мешка. Нагрейте воду примерно до 40 градусов и перелейте в термос. Семена нужно завернуть в ткань или марлю, и завязать в узел. Выложите мешочек с семенами в термос с теплой водой. Закройте крышку термоса и оставьте семена на 12 часов.

После этого семена нужно подсушить, не вытаскивая из мешочка. Выньте мешочек из термоса, подождите пока он немного подсохнет и выложите на бумагу. Затем поместите эту бумагу возле батареи. Прямо на батарею класть семена нельзя из-за риска пересыхания. Приблизительно через сутки семена полностью просохнут. После этого его сразу можно сеять в отдельные стаканчики.

Томаты лучше замачивать перед посадкой (фото: freepik)

Сельдерей, петрушка, морковь, укроп

Семена следует промыть в течение 20 минут под струей горячей воды (50-60 градусов), положив их в полотняный мешочек.

Затем в течение 2-3 суток подержать во влажной ткани для набухания. Затем немного подсушить и сеять в землю.

Фасоль, горох и другие бобовые

Семена фасоли, гороха, бобов в ранние сроки посева не проращивают, в более поздние - можно и прорастить.

Замочите семена в воде, положите их на влажное бумажное полотенце и сложите его. Поддерживайте полотенце влажным (брызгайте на него водой около одного раза в день), а раз в два-три дня открывайте, чтобы посмотреть на семена. Если небольшие побеги высовываются из расщепленных семян, его можно высаживать.

Огурцы, тыква, кабачки, патиссоны

Такие семена тоже лучше замачивать и проращивать. Для этого потребуется неглубокая емкость и ткань. Часть ткани обильно смачивают теплой водой, сверху раскладывают семена и накрывают второй частью. Во время набухания нужно следить, чтобы ткань всегда была влажной.

Для размягчения требуется 20-24 часа, а для проращивания семян понадобится 5-7 дней.

Какие семена не надо замачивать

Огородники говорят, что семена таких огородных культур как салат, капуста и брюква сеют сухими.