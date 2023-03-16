Чим обприскувати дерева навесні, щоб захистити від шкідників: поради садівникам

Перше обприскування

Воно є найважливішим серед усіх, тому цьому обприскуванню варто приділити якомога більше уваги. Проводити його варто тоді, коли на деревах з'являться перші бруньки, а температура ще не піднялася вище 4 градусів.

Для першого обприскування можна використовувати препарати міцної концентрації, оскільки дерева ще не прокинулися на повну. Хорошим варіантом стане бордоська суміш з вапна та сульфату міді, яка допоможе захистити дерева від грибка.

Якщо купуватимете в магазині, обирайте 3-відсотковий розчин.

Альтернативою бордоській рідині є розчин залізного купоросу. Концентрацію розчину варто добирати залежно від ступеня зараження дерев. Щоб вберегти квіти від можливих пізніх заморозків, можна додати до суміші мідний купорос. Таким чином ви безпечно для рослини відтермінуєте появу бруньок.

Друге обприскування

Після першого оброблення потрібно певний час почекати та дати захисту подіяти. Знаком для застосування другого обприскування стане ріст бруньок на гілках, вони почнуть набувати форму конуса.

Проте з другою обробкою є нюанси: її варто робити з огляду на індивідуальний розвиток кожної рослини. Крім того, у цьому випадку можна застосувати кілька засобів для ширшого спектра дій.

Вибираючи складники для розчину, уважно читайте інструкцію та звертайте увагу на те, чи придатні речовини для змішування та використання за різних температур.

Декілька головних порад