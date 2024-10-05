С чем носить вельветовые брюки осенью: Маша Ефросинина и бывшая Остапчука задают модные тренды

Вельвет (от англ. velvet - "бархат") - хлопчатобумажная ткань с густым ворсом и продольными рубчиками на лицевой стороне, разновидность корда, но с более узкими рубчиками. Тонкий и мягкий вельвет по своей фактуре может напоминать бархат.

Вариант с модными вельветовыми брюками (фото: instagram.com/juliesfi)

Существует несколько видов вельветовой ткани:

корд - ткань с высоким ворсом и очень широкими рубчиками (около 5 мм), самый грубый вид вельвета;

рубчик - вельвет с низким ворсом и узкими рубчиками в 2-3 мм;

микровельвет - с рубчиком в 1-1,5 мм, актуальный тренд;

фасонный - ворс в этом случае выстригается определенным способом, образуя узоры, напоминающие жаккард.

Вариант с модными вельветовыми брюками (фото: instagram.com/juliesfi)

Изначально вельвет считался мужским материалом. До того, как эта ткань "поселилась" в гардеробах европейских аристократов, из нее шили только шторы в богатых домах.

Вельветовые брюки уже были на пике популярности в 1970-х, 1990-х, а затем в 2012 году. А в 2024 году следует обратить внимание на вельветовые модели насыщенных оттенков эспрессо и шоколадно-коричневого.

Актуальный оттенок на осень-2024 (фото: instagram.com/deborabrosa)

С чем сочетают вельветовые брюки украинские знаменитости

Так, популярная телеведущая Маша Ефросинина, которая следит за модными трендами, выбрала для повседневного лука ярко-рыжие штаны из вельвета. Свой лук она дополнила разноцветной блузкой с бантом и открытой обувью на массивной платформе в тон к брюкам.

Скриншот (instagram.com/mashaefrosinina)

А экс-супруга ведущего Владимира Остапчука, блогерша и юристка Кристина Горняк стилизовала вельветовые брюки коричневого оттенка с укороченным твидовым жакетом, под который она надела белый лонгслив. Свой лук она дополнила аксессуарами: чокером на шее, массивными сережками и тонким ремнем известного бренда.

Кристина Горняк в вельветовых брюках (фото: instagram.com/kristygor)