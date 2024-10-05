З чим носити вельветові штани восени: Маша Єфросиніна та колишня Остапчука задають модні тренди

Вельвет (від англ. Velvet - "оксамит") - бавовняна тканина з густим ворсом і поздовжніми рубчиками на лицьовій стороні, різновид корду, але з вужчими рубчиками. Тонкий та м'який вельвет за своєю фактурою може нагадувати оксамит.

Варіант із модними вельветовими брюками (фото: instagram.com/juliesfi)

Існує декілька видів вельветової тканини:

корд - тканина з високим ворсом та дуже широкими рубчиками (близько 5 мм), найгрубіший вид вельвету;

рубчик - вельвет з низьким ворсом та вузькими рубчиками в 2-3 мм;

мікровельвет - з рубчиком 1-1,5 мм, актуальний тренд;

фасонний - ворс у такому разі вистригається певним способом, утворюючи візерунки, що нагадують жаккард.

Варіант із модними вельветовими брюками (фото: instagram.com/juliesfi)

Спочатку вельвет вважався чоловічим матеріалом. До того, як ця тканина "поселилася" в гардеробах європейських аристократів, з неї шили тільки штори в багатих будинках.

Вельветові штани вже були на піку популярності у 1970-х, 1990-х, а потім у 2012 році. А у 2024 році варто звернути увагу на вельветові моделі насичених відтінків еспресо та шоколадно-коричневого.

Актуальний відтінок на осінь-2024 (фото: instagram.com/deborabrosa)

З чим поєднують вельветові штани українські знаменитості

Так, популярна телеведуча Маша Єфросиніна, яка стежить за модними трендами, обрала для повсякденноого луку яскраво-руді штани з вельвету. Свій лук вона доповнила різнокольоровою блузкою з бантом та відкритим взуттям на масивній платформі в тон до штанів.

Скриншот (instagram.com/mashaefrosinina)

А ексдружина ведучого Володимира Остапчука, блогерка та юристка Христина Горняк стилізувала вельветові штани коричневого відтінку з укороченим твідовим жакетом, під який вона одягла білий лонгслів. Свій лук вона доповнила аксесуарами: чокером на шиї, масивними сережками та тонким ременем відомого бренду.

Христина Горняк у вельветових штанах (фото: instagram.com/kristygor)