С чем носить угги зимой, чтобы удивить всех: тайны стильного образа

Когда появились угги

Угги - это обувь, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой. В начале 2000-х такие сапоги стали модным трендом и культурным феноменом, они были в гардеробе всех мировых селебрити.

В последние годы мода на угги поутихла, а зимой 2022-2023 на пике популярности оказалась новая укороченная модель на широкой платформе. С такой зимней обувью можно создать огромное количество стильных луков и выделиться из серой массы.

С чем носить угги зимой

Самое простое сочетание - базовое длинное пальто, свитер, брюки и угги. Такой образ подойдет как для прогулки, так и для встречи в офисе, если у вас, конечно, нет строгого дресс-кода.

Лук с уггами (фото: instagram.com/juliamateian)

Также с бежевыми уггами идеально сочетаются джинсы и разные свитера. Дополните образ белыми носками и сумкой-шопером. Сверху можно накинуть пальто или пуховик.

Угги и голубые джинсы (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Еще один вариант на зиму - коричневые угги со спортивным костюмом молочного оттенка.

Вариант в отпуск (фото: instagram.com/chasemarieee)

Можно подобрать также модель и на низкой подошве. Носить такие угги можно со свитерами и широкими джинсами.

Угги с джинсами (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Также можно создать трендовый образ: широкие брюки или джинсы, свитер, массивный пиджак оверсайз и коричневые угги. Дополните лук яркой сумкой и балаклавой, а сверху накиньте пальто.

Угги и пиджак (фото: instagram.com/sofiamcoelho)

Также моэно поэкспериментировать и носить угги с юбками. Зимой можно выбрать модели в длине миди.

Так, например, украинская телеведущая Маша Ефросинина надела бежевую водолазку, джинсовую юбку, пальто в клетку и трендовые уггами на платформе.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)