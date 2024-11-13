З чим носити уггі взимку, щоб здивувати всіх: таємниці стильного образу

На календарі - середина листопада, і багато модниць задумалися, яким теплим взуттям та одягом доповнити свій гардероб на зиму 2024-2025. І якщо у вас є класичні чорні чоботи, пригляньте також трендові уггі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим носити уггі взимку, щоб виділятися із сірої маси.
Уггі - це взуття, виготовлене з овчини ворсом всередину і гладкою поверхнею назовні, із синтетичною або гумовою підошвою. На початку 2000-х такі чоботи стали модним трендом та культурним феноменом, вони були у гардеробі всіх світових селебріті.
В останні роки мода на уггі вщухла, а взимку 2022-2023 на піку популярності була нова укорочена модель на широкій платформі. З таким зимовим взуттям можна створити величезну кількість стильних луків та виділитися із сірої маси.
Найпростіше поєднання - базове довге пальто, светр, штани та уггі. Такий образ підійде як для прогулянки, так і для зустрічі в офісі, якщо у вас, звичайно, немає суворого дрес-коду.
Лук з уггами (фото: instagram.com/juliamateian)
Також з бежевими уггами ідеально поєднуються джинси та різні светри. Доповніть образ білими шкарпетками та сумкою-шопером. Зверху можна накинути пальто чи пуховик.
Уггі та блакитні джинси (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)
Ще один варіант на зиму - коричневі уггі зі спортивним костюмом молочного відтінку.
Варіант у відпустку (фото: instagram.com/chasemarieee)
Можна підібрати модель і на низькій підошві. Носити такі уггі можна зі светрами та широкими джинсами.
Уггі з джинсами (фото: instagram.com/lucywilliams02)
Також можна створити трендовий образ: широкі штани або джинси, светр, масивний піджак оверсайз та коричневі уггі. Доповніть лук яскравою сумкою та балаклавою, а зверху накиньте пальто.
Уггі та піджак (фото: instagram.com/sofiamcoelho)
Також моено поекспериментувати та носити уггі зі спідницями. Взимку можна вибрати моделі у довжині міді.
Так, наприклад, українська телеведуча Маша Єфросиніна одягла бежеву водолазку, джинсову спідницю, пальто в клітинку та трендові уггі на платформі.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Раніше Андре Тан назвав тренди взуття на осінь та зиму 2024-2025.
Також подивіться, як носити та з чим поєднувати леопардовий принт взимку.
Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: JULIA MATEIAN, AMAKA, Chase Marie Wise, Lucy Williams, SOFIA COELHO, Маша Єфросиніна.