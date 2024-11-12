ua en ru
Вт, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт

Вторник 12 ноября 2024 07:15
UA EN RU
Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт Образы с леопардовым принтом на зиму (коллаж: РБК-коллаж)
Автор: Катерина Собкова

Леопардовый принт - тренд, который никогда не выходит из моды. Он периодически появляется на подиумах и становится популярным среди модниц. А в 2024 году принт "лео" оказался на вершине популярности.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие образы можно составить с леопардовым принтом зимой 2024-2025.

Джинсы

На осенне-зимний сезон следует присмотреть джинсы с животным принтом. Сочетать их можно с черным лонгсливом и кожаным тренчем, а сверху накинуть бордовый свитер, чтобы создать стильным многослойный лук. Дополнят образ коричневая замшевая обувь на плоском ходу.

Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт

Джинсы с леопардовым принтом (фото: instagram.com/astyleedit)

Обувь

Для более женственных образов присмотрите сапоги с леопардовым принтом. Это может быть модель с трендовым каблуком-"рюмочкой", который еще называют "каблуком Людовика XIV", а англоязычные модницы именуют его "kitten heel" ("кошачий каблук").

Дополните образ свитером в оттенке бургунди и атласной юбкой, а также сумкой-шопером из коричневой замши.

Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принтЛеопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт

Обувь с леопардовым принтом (фото: instagram.com/rebeccaferrazwyatt)

Пальто

Если вы не боитесь смелых экспериментов, подберите пальто с леопардовым принтом. Носить его можно с голубыми джинсами и однотонными свитерами. Дополнить лук можно яркой обувью.

Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт

Пальто (фото: instagram.com/itsleeyall)

Сумка

Для тех модниц, которые пока не готовы к кардинальной смене имиджа, советуем присмотреть леопардовую сумку. Она разбавит даже самый скучный повседневный образ.

Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт

Сумка с анималистичным принтом (фото: instagram.com/theannaedit)

Юбка

Юбка с леопардовым принтом - отличный вариант как на каждый день, так и на праздничное мероприятие. Главное, не перегружать такой образ и добавить в него только черный, белый или бежевый оттенки.

Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт

Юбка с лео (фото: instagram.com/alllisonho)

Ранее мы рассказали, какие пальто считают самыми модными в этом году.

Также Маша Ефросинина показала, как стилизовать серый пиджак оверсайз.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Lauren - A Style Edit, Rebecca Olivia, Lee, Anna, Allison Ho.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
NEWS
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб