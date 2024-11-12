Леопард - тренд зимы 2025 года: как носить и с чем сочетать смелый принт

Леопардовый принт - тренд, который никогда не выходит из моды. Он периодически появляется на подиумах и становится популярным среди модниц. А в 2024 году принт "лео" оказался на вершине популярности.

Джинсы

На осенне-зимний сезон следует присмотреть джинсы с животным принтом. Сочетать их можно с черным лонгсливом и кожаным тренчем, а сверху накинуть бордовый свитер, чтобы создать стильным многослойный лук. Дополнят образ коричневая замшевая обувь на плоском ходу.

Джинсы с леопардовым принтом (фото: instagram.com/astyleedit)

Обувь

Для более женственных образов присмотрите сапоги с леопардовым принтом. Это может быть модель с трендовым каблуком-"рюмочкой", который еще называют "каблуком Людовика XIV", а англоязычные модницы именуют его "kitten heel" ("кошачий каблук").

Дополните образ свитером в оттенке бургунди и атласной юбкой, а также сумкой-шопером из коричневой замши.

Обувь с леопардовым принтом (фото: instagram.com/rebeccaferrazwyatt)

Пальто

Если вы не боитесь смелых экспериментов, подберите пальто с леопардовым принтом. Носить его можно с голубыми джинсами и однотонными свитерами. Дополнить лук можно яркой обувью.

Пальто (фото: instagram.com/itsleeyall)

Сумка

Для тех модниц, которые пока не готовы к кардинальной смене имиджа, советуем присмотреть леопардовую сумку. Она разбавит даже самый скучный повседневный образ.

Сумка с анималистичным принтом (фото: instagram.com/theannaedit)

Юбка

Юбка с леопардовым принтом - отличный вариант как на каждый день, так и на праздничное мероприятие. Главное, не перегружать такой образ и добавить в него только черный, белый или бежевый оттенки.

Юбка с лео (фото: instagram.com/alllisonho)