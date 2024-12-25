С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день

"Все активно готовятся к праздникам и, наверное, составили праздничные образы с яркими юбками в пайетках. И здесь возникает вопрос: что делать с этим блеском после праздников? Оставить в шкафу до следующего Нового года? Вовсе нет! Я вам покажу, как интегрировать пайетки в повседневную жизнь", - отметила стилист.

Юбка с пайетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Главный секрет образов с такими юбками - это баланс. Юбка в пайетках имеет блестящую, объемную фактуру, поэтому ее следует уравновесить чем-нибудь матовым и нейтральным.

Это могут быть:

однотонная футболка

плотный кардиган или свитер

пиджак с четкими линиями

худи для расслабленного образа

обувь - только простая и минималистичная (лоферы, кеды, босоножки на небольшом каблуке).

Как носить юбку с пайетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбка с пайетками и топ, футболка или майка

Это идеальный наряд для вечеринок, новогодних праздников или других торжественных мероприятий. Выбирайте модель мини или миди с пайетками, которая блестит на свету, создавая яркий акцент. Дополните образ однотонным черным или белым топом, чтобы сбалансировать яркость юбки.

Юбка с пайетками с однотонным верхом (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбка с пайетками и пиджак

Это стильное сочетание, которое идеально подходит как для вечеринок, коктейльных мероприятий, так и для более формальных встреч или офисных будней. Подберите классический пиджак в черном, темно-синем или коричневом оттенке, чтобы создать элегантный и стильный образ. Выбирайте пиджак с четкими линиями, чтобы сбалансировать яркость пайеток. Можно дополнить образ стильными туфлями на каблуке.

Юбка с пайетками и пиджак (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбка с пайетками и худи или свитшот

Необычное сочетание - юбка с пайетками и худи. Такой наряд идеально подходит для создания образа с элементами уличного стиля или для вечеринок с непринужденной атмосферой. Присмотрите простой однотонный худи, например, черного или серого цвета. Это создаст эффект контраста между блеском юбки и уютом худи. Такой образ можно дополнить стильными кроссовками или ботильонами.

Юбка с пайетками и худи (фото: instagram.com/purpur.stylist)