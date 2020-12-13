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Регулярно перевіряйте показники: чим загрожує низький тиск і хто в небезпеці

Неділя 13 грудня 2020 08:02
Регулярно перевіряйте показники: чим загрожує низький тиск і хто в небезпеці
У чому причини низького тиску (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

Тиск впливає на частоту дихання, температуру тіла і серцебиття. Будь-які його зміни, навіть один із показників, можуть свідчити про порушення в роботі внутрішніх органів. Так, низьким тиском вважається, показник якого менш як 90/60. У здорових людей часто фіксують низький тиск і багато лікарів вважають це нормою, але у літніх людей, до прикладу, це може свідчити про проблеми з серцем.

За інформацією medic.ua, результатом низького тиску може стати падіння рівня припливу крові до мозку і серця. Як наслідок, хворий може знепритомніти або скаржитися на сильні запаморочення, слабкість, сонливість, нудоту.

Раптове падіння артеріального тиску може бути спричинене:

  • анемією;
  • втратою крові під час кровотечі;
  • низькою/високою температурою тіла;
  • серцевою недостатністю;
  • інфекцією крові;
  • зневодненням;
  • реакцією на лікарські засоби або алкоголь;
  • тяжкими алергічними реакціями.

Викликати різке зниження тиску можуть гормональні проблеми. Теж це може бути проявом хвороб печінки, а також такий стан досить часто зустрічається у вагітних. Серед інших причин:

  • вживання деяких лікарських засобів;
  • серцева недостатність/серцева аритмію;
  • опіки;
  • спека;

У групі ризику перебувають люди похилого віку, вагітні, молодь, яка веде малорухливий і нездоровий спосіб життя.

Щоб покращити самопочуття й уникнути подібних недуг, варто передусім регулярно займатися фізичною активністю, пити достатню кількість води, відмовитися від шкідливих звичок, висипатися і відпочивати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про дієві способи для зменшення болей в суглобах.

Раніше ми писали, що знизити тиск в домашніх умовах можна за допомогою кількох спецій і трав.

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