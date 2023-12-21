Вот что нужно сделать, чтобы еда не пригорала к сковороде: оригинальный лайфхак из сети
Со временем еде на сковороде может пригорать. Не стоит торопиться выбрасывать сковородку, ведь решить проблему можно с помощью простого лайфхака.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кулинарки Каманы Бхаскаран.
Какой лайфхак поможет
Это способ подойдет для чугунной посуды, а также антипригарной, к которой прилипают продукты во время приготовления. Но в то же время он не подходит для сладких блюд.
По словам кулинарки, этому способу ее научила свекровь.
Сначала нужно разогреть сковороду и натереть разрезанным луком в течение 30-40 секунд. Тепло сковороды активирует природные соединения лука, образующие антипригарный сульфидный слой.
Ролик в сети стал достаточно популярен. В комментариях люди отметили, что способ действенный, но он подойдет только для сладких блюд.
Способ с солью
Также, чтобы еда не прилипала к сковороде, нужно ее предварительно прожарить с солью.
Сначала поверхность сковороды необходимо обезжирить. Для этого можно просто промыть посуду мягкой губкой с моющим средством.
Затем сковороду ставят на плиту и нагревают. Затем уже на горячую поверхность кладут несколько ложек соли. Следует заметить, что специя должна полностью покрыть сковороду внутри. Дальше уменьшается огонь, а соль периодически помешивая. Приблизительно 10 минут хватит, чтобы соль полностью прожарилась.
После прожаривания соль лучше высыпать до какой-то емкости, взять бумажное полотенце и хорошо вытереть поверхность сковородки.
Далее влить немного подсолнечного масла и натереть им сковороду с помощью чистого бумажного полотенца. Затем посуда ставится на огонь и хорошо прогревается. Через 2-3 минуты можно выключать плиту и еще раз протереть сковороду бумажным полотенцем от остатков растительного масла.
После этого еда больше не будет пригорать.
Ранее мы сообщали, что категорически нельзя готовить на чугунной сковороде.
Также читайте, как очистить сковороду от нагара внутри и снаружи.