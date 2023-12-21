Вот что нужно сделать, чтобы еда не пригорала к сковороде: оригинальный лайфхак из сети

Со временем еде на сковороде может пригорать. Не стоит торопиться выбрасывать сковородку, ведь решить проблему можно с помощью простого лайфхака.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кулинарки Каманы Бхаскаран.

Какой лайфхак поможет

Это способ подойдет для чугунной посуды, а также антипригарной, к которой прилипают продукты во время приготовления. Но в то же время он не подходит для сладких блюд.

По словам кулинарки, этому способу ее научила свекровь.

Сначала нужно разогреть сковороду и натереть разрезанным луком в течение 30-40 секунд. Тепло сковороды активирует природные соединения лука, образующие антипригарный сульфидный слой.

Ролик в сети стал достаточно популярен. В комментариях люди отметили, что способ действенный, но он подойдет только для сладких блюд.

Способ с солью

Также, чтобы еда не прилипала к сковороде, нужно ее предварительно прожарить с солью.

Сначала поверхность сковороды необходимо обезжирить. Для этого можно просто промыть посуду мягкой губкой с моющим средством.

Затем сковороду ставят на плиту и нагревают. Затем уже на горячую поверхность кладут несколько ложек соли. Следует заметить, что специя должна полностью покрыть сковороду внутри. Дальше уменьшается огонь, а соль периодически помешивая. Приблизительно 10 минут хватит, чтобы соль полностью прожарилась.

После прожаривания соль лучше высыпать до какой-то емкости, взять бумажное полотенце и хорошо вытереть поверхность сковородки.

Далее влить немного подсолнечного масла и натереть им сковороду с помощью чистого бумажного полотенца. Затем посуда ставится на огонь и хорошо прогревается. Через 2-3 минуты можно выключать плиту и еще раз протереть сковороду бумажным полотенцем от остатков растительного масла.

После этого еда больше не будет пригорать.