Чем на самом деле ужинают балерины: ответ вас удивит

Чем ужинают балерины

По словам артистки, от подписчицы она узнала об одном стереотипе. Некоторые люди думают, что артистки едят вату, которую предварительно замачивают в кофе. Конечно, это неправда.

Зварич пообщалась с коллегами, а те рассказали, что после выступлений и тренировок они точно не будут издеваться над собой ужином в виде ваты или зеленого салата.

Одна из балерин сказала, что обычно, когда она хочет восстановить силы после выступлений и тренировок, она ужинает шаурмой, отбивными, фаст-фудом и даже макаронами с кетчупом. Также она может поесть жареный картофель.

"Все, что углеводное, и дает много энергии. И вкусное!" - рассказала женщина.

Чем ужинают балерины (скриншот)

Другая артистка удивила ответом даже коллег. Она заявила, что не знает, чем питаются ее коллеги, но она ужинает либо йогуртом, либо заказывает меню "Биг Тейсти" из популярной сети фаст-фуда.

Что едят балерины (скриншот)

Другая артистка рассказала, что может поужинать "Киевским" тортом. Еще одна женщина призналась, что у нее вообще нет никаких запретов.

Балерина призналась, что она ест (скриншот)

"Всем, что найдут в холодильнике. Картошечка, курочка, мясо запеченное, макароны, гречка, рис... А потом чай, к чайку конфеты, вафельки, пирожные", - рассказала балерина.