Как легко снять старую краску с оградки. Очень простой "хак" без покупных растворителей (видео)

Заборы на кладбищах и возле частных домов нередко покрывают несколькими слоями краски, что сильно портит их вид. Многие не хотят тратить время на чистку металлических "решеток", ведь это кажется очень тяжелым. Впрочем, снять краску с забора совсем легко, в этом поможет лайфхак от блогерши с ником Halenza Anna.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым на своей странице в Instagram поделилась женщина.

Как снять краску с ограды

Так, блогерша отметила, что ее лайфхак очень эффективен. Он поможет снять остатки старой краски без специальных металлических щеток, магазинных растворителей и других средств.

"Это единственный метод, которым вы с легкостью уберете старую краску в углах, где другими принадлежностям не доберешься", - отметила блогерша.

Просто возьмите обычную цепь и начните тереть ограду, как показано на видео ниже. Вы будете удивлены, когда увидите, как быстро и легко начнет "слетать" старая краска.

При этом вам не придется тратить много сил, ведь старое покрытие начнет отшелушиваться почти сразу после того, как его начать тереть.

ВИДЕО

Как сеть отреагировала на лайфхак

Видео блогерши собрало почти 300 тысяч просмотров. А в комментариях пользователи пишут: