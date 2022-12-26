Чем можно заменить майонез в салатах: рецепты вкусных и полезных заправок

Какие продукты вредны

По ее словам, в продуктах есть вредные трансжиры, которые приводят к бляшкам на сосудах, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, воспалени. и онкологии.

Врач советует исключить следующие продукты с трансжирами:

Печенье, пирожные, торты, вафли, крекеры, пончики, конфеты;

Чипсы, попкорн;

Замороженные мясные полуфабрикаты в панировке;

Майонезы, соусы

Рафинированное растительное масло.

Важно всегда читать этикетки на продуктах. Если среди ингредиентов есть

гидрогенизированное или частично гидрогенизированное масло - продукт с трансжирами.

Также специалист советует делать соусы и заправки в салаты самостоятельно.

Чем можно заправить салаты

Майонез, обогащен Омега-3

На 1 стакан понадобятся следующие ингредиенты:

1 яйцо;

полстакана оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

полстакана льняного масла;

1/4 чайной ложки порошка горчицы.

Для приготовления майонеза нужно яйцо смешать с горчицей и лимонным соком. Все нужно сбить блендером 3-5 секунд. Затем медленно добавляйте масла и параллельно сбивайте.

Такой майонез можно хранить в холодильнике 5-7 дней.

Вегетарианский соус

Для приготовления понадобится:

1 стакан майонеза, обогащенного Омега-3;

пол чайной ложки измельченного чеснока;

1 чайная ложка сушеного укропа;

черный перец.

Все ингредиенты нужно перемешать. Важно, что перед подачей его нужно охладить.

Такой соус отлично подходит к салатам из свежих овощей.

Соус Тартар

Чтобы сделать такой полезный соус, подготовьте следующие ингредиенты:

1 стакан майонеза, обогащенного Омега-3;

полчайной ложки сушеного укропа;

1/4 чайной ложки сушеной паприки;

1/4 стакана мелко нарезанного красного перца;

измельченный чеснок;

пол столовой ложки лимонного сока.

Все ингредиенты нужно перемешать и соус подавать охлажденным.

Гуакамоле

Для приготовления такого полезного соуса необходимо:

3 авокадо;

1 перец халапеньо, нарезанный мелкими кубиками;

1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока;

1 чайная ложка красного перца;

чайная ложка измельченного чеснока.

Авокадо нужно размять вилкой в однородную массу и перемешать с другими ингредиентами.

Кетчуп

Чтобы приготовить два стакана кетчупа, понадобятся следующие продукты:

1,75 кг помидоров черри;

1 ч. л черного перца горошком;

1 ч. л бутонов гвоздики;

2 мелко нарезанные луковицы;

1 ч. л тертого мускатного ореха;

1/8 головки чеснока;

1 ч. л семян сельдерея;

лавровый лист;

1 ч. л душистого перца горошком;

пол чайной ложки паприки;

палочка корицы 1 см;

1/4 стакана несладкого фруктового сока;

пол стакана лимонного сока.

Помидоры следует нарезать и положить в кастрюлю вместе с луком, чесноком, перцем и лавровым листом. Все варить до мягкости и добавить фруктовый сок.

Далее смешайте черный и душистый перец, гвоздику, мускатный орех, семена сельдерея и корицу. Все уложите в маленький марлевый мешочек и окуните в томатную пасту. Как только масса уменьшится в два раза - извлеките мешочек со специями.

Затем добавьте лимонный сок и варите еще 10 минут.

В конце разлейте кетчуп в банки и закройте крышкой.