Чем можно заменить майонез в салатах: рецепты вкусных и полезных заправок

Майонез - очень жирный и калорийный продукт, от которого массово отказываются поклонники правильного питания. Любимые новогодние салаты можно заправить полезными соусами и заправками.
Об этом сообщил врач функциональной медицины Анна Михайличенко в Instagram.
По ее словам, в продуктах есть вредные трансжиры, которые приводят к бляшкам на сосудах, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, воспалени. и онкологии.
Врач советует исключить следующие продукты с трансжирами:
Важно всегда читать этикетки на продуктах. Если среди ингредиентов есть
гидрогенизированное или частично гидрогенизированное масло - продукт с трансжирами.
Также специалист советует делать соусы и заправки в салаты самостоятельно.
Майонез, обогащен Омега-3
На 1 стакан понадобятся следующие ингредиенты:
Для приготовления майонеза нужно яйцо смешать с горчицей и лимонным соком. Все нужно сбить блендером 3-5 секунд. Затем медленно добавляйте масла и параллельно сбивайте.
Такой майонез можно хранить в холодильнике 5-7 дней.
Вегетарианский соус
Для приготовления понадобится:
Все ингредиенты нужно перемешать. Важно, что перед подачей его нужно охладить.
Такой соус отлично подходит к салатам из свежих овощей.
Соус Тартар
Чтобы сделать такой полезный соус, подготовьте следующие ингредиенты:
Все ингредиенты нужно перемешать и соус подавать охлажденным.
Гуакамоле
Для приготовления такого полезного соуса необходимо:
Авокадо нужно размять вилкой в однородную массу и перемешать с другими ингредиентами.
Кетчуп
Чтобы приготовить два стакана кетчупа, понадобятся следующие продукты:
Помидоры следует нарезать и положить в кастрюлю вместе с луком, чесноком, перцем и лавровым листом. Все варить до мягкости и добавить фруктовый сок.
Далее смешайте черный и душистый перец, гвоздику, мускатный орех, семена сельдерея и корицу. Все уложите в маленький марлевый мешочек и окуните в томатную пасту. Как только масса уменьшится в два раза - извлеките мешочек со специями.
Затем добавьте лимонный сок и варите еще 10 минут.
В конце разлейте кетчуп в банки и закройте крышкой.
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