Чим можна замінити майонез у салатах: рецепти смачних і корисних заправок

Майонез - дуже жирний і калорійний продукт, від якого масово відмовляються прихильники правильного харчування. Улюблені новорічні салати можна заправити корисними соусами та заправками.
Про це повідомив лікар функціональної медицини Анна Михайличенко в Instagram.
За її словами, у продуктах є шкідливі трансжири, які призводять до бляшок на судинах, підвищення ризику серцево-судинних захворювань, запалення та онкології.
Лікар радить виключити такі продукти з трансжирами:
Важливо завжди читати етикетки на продуктах. Якщо серед інгредієнтів є
гідрогенізована або частково гідрогенізована олія - продукт із трансжирами.
Також фахівець радить робити соуси та заправки до салатів самостійно.
Майонез, збагачений Омега-3
На 1 стакан знадобляться такі інгредієнти:
Для приготування майонезу, потрібно яйце змішати з гірчицею та лимонним соком. Все потрібно збити блендером 3-5 секунд. Після цього повільно додавайте олії та паралельно вбивайте.
Такий майонез можна зберігати в холодильнику 5-7 днів.
Вегетаріанський соус
Для приготування знадобиться:
Всі інгредієнти потрібно перемішати. Важливо, що перед подачею потрібно його охолодити.
Такий соус чудово підходить до салатів зі свіжих овочів.
Соус Тартар
Щоб зробити такий корисний соус, підготуйте такі інгредієнти:
Всі інгредієнти потрібно перемішати та подавати соус охолодженим.
Гуакамоле
Для приготування такого корисного соусу, необхідно:
Авокадо потрібно розім'яти вилкою в однорідну масу та перемішати його з іншими інгредієнтами.
Кетчуп
Щоб приготувати дві склянки кетчупу, знадобляться такі продукти:
Помідори потрібно нарізати та покласти в каструлю разом з цибулею, часником, перцем та лавровим листком. Все варити до м'якості та потім додати фруктовий сік.
Далі змішайте чорний та духмяний перець, гвоздику, мускатний горіх, насіння селери і корицю. Все покладів в маленький марлевий мішечок та занурте в томатну пасту. Як тільки маса зменшиться у двічі - вийміть мішечок зі спеціями.
Після цього додайте лимонний сік та варіть ще 10 хвилин.
В кінці розлийте кетчуп в банки та закрийте кришкою.
Раніше ми повідомляли, як приготувати найпростіший соус, який підійде до будь-яких страв.
Також ми писали, у скільки обійдеться вам традиційний Олів'є у 2022 році.