Чем полезны груши и кому их есть категорически нельзя
Любимым фруктом многих есть груши. Эти фрукты вкусны в свежем виде, а также из них готовят роскошное грушевое варенье. Многие даже не подозревают, насколько полезны эти привычные и недорогие фрукты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Чем полезен фрукт
Укрепляет пищеварительную систему
Груши являются отличным источником растворимой и нерастворимой клетчатки. Каждая груша среднего размера содержит около 20% суточной нормы клетчатки. Обе формы клетчатки важны для здоровья пищеварения.
Клетчатка помогает смягчить "туалет", предотвращая и леча запоры.
Потребление достаточного количества клетчатки также способствует увеличению кишечного микробиома, что влияет не только на здоровье пищеварения, но и на иммунное и психическое здоровье.
Уменьшается риск диабета
Потребление одной порции яблока или груши в неделю может снизить риск диабета 2 типа на 3%. Все потому, что груши являются хорошим источником флавоноидов - антиоксидантов.
Благодаря большому количеству клетчатки груши помогают снизить уровень холестерина, что важно при лечении ожирения и сахарного диабета;
Кроме того, клетчатка в грушах может помочь снизить скачки сахара в крови.
Предотвращает воспаление
Кожа груш является хорошим источником антиоксидантов и противовоспалительных соединений, включая фенольные кислоты, флавоноиды и тритерпены.
Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, чтобы предотвратить окислительный стресс, вызывающий воспаление, связанное с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями Альцгеймера, Паркинсона и некоторыми заболеваниями глаз.
Кому не рекомендуется есть груши
Груши придают большую пользу организму, однако их можно есть не всем.
Избегать такого фрукта следует в следующих случаях:
- если у вас гастрит, язвы желудка или другие заболевания желудочно-кишечного тракта
- пожилым людям лучше отказаться от употребления кислых плодов, потому что они усугубляют расстройства нервной системы
- перезрелые груши могут привести к расстройству желудка
Также груши нельзя есть на голодный желудок, ведь большое количество клетчатки может негативно воздействовать на слизистую кишечника.
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