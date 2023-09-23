Чем полезны груши и кому их есть категорически нельзя

Любимым фруктом многих есть груши. Эти фрукты вкусны в свежем виде, а также из них готовят роскошное грушевое варенье. Многие даже не подозревают, насколько полезны эти привычные и недорогие фрукты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Чем полезен фрукт

Укрепляет пищеварительную систему

Груши являются отличным источником растворимой и нерастворимой клетчатки. Каждая груша среднего размера содержит около 20% суточной нормы клетчатки. Обе формы клетчатки важны для здоровья пищеварения.

Клетчатка помогает смягчить "туалет", предотвращая и леча запоры.

Потребление достаточного количества клетчатки также способствует увеличению кишечного микробиома, что влияет не только на здоровье пищеварения, но и на иммунное и психическое здоровье.

Уменьшается риск диабета

Потребление одной порции яблока или груши в неделю может снизить риск диабета 2 типа на 3%. Все потому, что груши являются хорошим источником флавоноидов - антиоксидантов.

Благодаря большому количеству клетчатки груши помогают снизить уровень холестерина, что важно при лечении ожирения и сахарного диабета;

Кроме того, клетчатка в грушах может помочь снизить скачки сахара в крови.

Предотвращает воспаление

Кожа груш является хорошим источником антиоксидантов и противовоспалительных соединений, включая фенольные кислоты, флавоноиды и тритерпены.

Они помогают нейтрализовать свободные радикалы, чтобы предотвратить окислительный стресс, вызывающий воспаление, связанное с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями Альцгеймера, Паркинсона и некоторыми заболеваниями глаз.

Кому не рекомендуется есть груши

Груши придают большую пользу организму, однако их можно есть не всем.

Избегать такого фрукта следует в следующих случаях:

если у вас гастрит, язвы желудка или другие заболевания желудочно-кишечного тракта

пожилым людям лучше отказаться от употребления кислых плодов, потому что они усугубляют расстройства нервной системы

перезрелые груши могут привести к расстройству желудка

Также груши нельзя есть на голодный желудок, ведь большое количество клетчатки может негативно воздействовать на слизистую кишечника.