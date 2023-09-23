Чим корисні груші та кому їх їсти категорично не можна

Улюбленим фруктом багатьох є груші. Ці фрукти смачні у свіжому вигляді, а також з них готують розкішне грушеве варення. Багато людей навіть не підозрюють, наскільки корисні ці звичні і недорогі фрукти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Чим корисний фрукт

Зміцнює травну систему

Груші є чудовим джерелом розчинної та нерозчинної клітковини. Кожна груша середнього розміру містить близько 20% добової норми клітковини. Обидві форми клітковини важливі для здоров’я травлення.

Клітковина допомагає пом’якшити "туалет", запобігаючи та лікуючи запори.

Споживання достатньої кількості клітковини також сприяє збільшенню кишкового мікробіому, що впливає не лише на здоров’я травлення, а й на імунне та психічне здоров’я.

Зменшується ризик діабету

Споживання однієї порції яблука чи груші на тиждень може знизити ризик діабету 2 типу на 3%. Все тому, що груші є хорошим джерелом флавоноїдів - антиоксидантів.

Завдяки великій кількості клітковини груші допомагають знизити рівень холестерину, що важливо під час лікування ожиріння та цукрового діабету;

Крім того, клітковина в грушах може допомогти зменшити стрибки цукру в крові.

Запобігає запаленню

Шкірка груш є хорошим джерелом антиоксидантів і протизапальних сполук, включаючи фенольні кислоти, флавоноїди та тритерпени.

Вони допомагають нейтралізувати вільні радикали, щоб запобігти окислювальному стресу, що викликає запалення, пов’язаному з раком, серцево-судинними захворюваннями, діабетом, хворобами Альцгеймера, Паркінсона та деякими захворюваннями очей.

Кому не рекомендовано їсти груші

Груші надають велику користь організму, однак їх можна їсти не всім.

Уникати такого фрукта варто в таких випадках:

якщо у вас гастрит, виразки шлунка чи інші захворювання шлунково-кишкового тракту

літнім людям краще відмовитися від вживання кислих плодів, тому що вони посилюють розлади нервової системи

перестиглі груші можуть призвести до розладу шлунка

Також груші не можна їсти на голодний шлунок, адже велика кількість клітковини може негативно подіяти на слизову оболонку кишківника.