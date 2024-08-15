Чем нельзя чистить сантехнику и керамику: список запрещенных средств

Когда мы чистим что-то грязное, нас переполняют эмоции и мы готовы использовать любые средства, чтобы "победить" грязь. Но очень часто такой азартный подход наносит ущерб сантехнике. Чего нельзя делать при чистке керамических, стеклянных и акриловых предметов ванной комнаты?

Не используйте абразивные чистящие средства

Абразивные порошки и пасты содержат твердые частицы, которые могут поцарапать поверхность сантехники, оставляя микроповреждение. Эти царапины со временем накапливают грязь и налет, что затрудняет очищение.

Кроме того, царапины нарушают защитный слой, повышая риск коррозии и появления ржавчины, особенно на металлических поверхностях.

Не применяйте жесткие губки и металлические мочалки

Металлические мочалки и грубые губки легко оставляют глубокие царапины на эмалированных или акриловых поверхностях.

Эти царапины не только портят внешний вид, но и создают условия для более быстрого загрязнения и появления плесени. Кроме того, поврежденная поверхность теряет защиту и становится более уязвимой к воздействию воды и химикатов.

Пластиковая щетка гораздо лучше, чем "брутальная" металлическая мочалка для кухонной посуды (фото: Freepik.com)

Избегайте использования агрессивных химикатов

Средства с высоким содержанием кислот, такие как соляная или фосфорная кислота, могут разрушать структуру материалов, из которых изготовлена сантехника. Они могут вызвать выцветание, потерю блеска и даже трещины на поверхности.

Особенно опасны такие средства для акриловых ванн и умывальников, поскольку они могут разъедать материал, делая его хрупким и менее стойким к повреждениям.

Не очищайте сантехнику кипятком

Это особенно касается акриловых и пластиковых изделий. Резкое воздействие высоких температур может вызвать деформацию поверхности, появление трещин и ослабление прочности материала.

Если требуется использование горячей воды для очистки, убедитесь, что температура не превышает допустимых пределов для конкретного материала.

Не используйте универсальные чистящие средства для всех типов сантехники

Различные материалы нуждаются в разном подходе: фарфор, акрил, латунь и нержавеющая сталь имеют свои особенности и химическую стойкость.

Использование неправильного средства может повредить защитное покрытие, вызвать изменение цвета поверхности. К примеру, латунные смесители могут потерять блеск при использовании кислотных средств, а акриловые ванны могут стать матовыми и хрупкими.

Внимательно наблюдайте, не ухудшает ли ваш уход качество поверхности (фото: Freepik.com)

Не допускайте резких перепадов температуры при использовании сантехники

Например, налив кипятка в холодную ванну может привести к образованию трещин на эмалированной или акриловой поверхности. Такие перепады вызывают неравномерное расширение материалов, что создает напряжение и ослабляет их структуру.

Это особенно важно для старой сантехники, которая уже может иметь микротрещины и повреждения.