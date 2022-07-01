"Люди завжди брешуть": Чичваркін висловився про відповідальність росіян за війну в Україні

На його думку, відповідальні за війну лише ті люди, які беруть участь у війні або відкрито підтримують її. А ті, хто мовчить - ні.

"Ті, хто висловився за війну, начепив Z-ку і так далі - відповідальні за цю війну. Ті, хто бере участь у цій війні і фінансує її, віддає злочинні накази і їх виконує - відповідальні за цю війну. Якщо людина живе і мовчить - вона за цю війну не відповідальна. Я проти колективної відповідальності, я лібертаріанець. Людина, яка висловилася проти війни або сидить і ніяк не висловлюється - не відповідальна за цю війну", - заявив Чичваркін.

Він порівняв ситуацію в Росії з Північною Кореєю і зазначив, що не можна звинувачувати людей, що вони не змогли повалити диктаторський режим.

"Ми не маємо ніякого права, наприклад, жителів Північної Кореї звинувачувати в тому, що вони не скинули кривавого диктатора, який знищує покоління за поколінням. А нація, яка колись була єдина і жила нічим не гірше і не краще, ніж Південна Корея - зараз різниця у багато разів і в здоров'ї, і в зростанні, в інтелекті, в почутті свободи, і жахлива різниця в розвитку. Ми не можемо звинувачувати в цьому людей", - вважає бізнесмен.

На думку Чичваркіна, соцопитування, які показують безумовну підтримку дій Путіна більшістю населення Росії, не відображають дійсності, оскільки люди брешуть. А роблять вони це, бо так безпечніше для них та їхніх родин.

"Я думаю, що більшість людей у брудному потоці просто дбають про те, щоб у них було що вдягти, що поїсти, піклується про свої побутові проблеми. А не асоціює себе ні з цією владою, ні з цією країною абсолютно ніяк. Але якщо поставити запитання, "Чи підтримуєте ви Путіна?", більшість видасть соціально схвалювану відповідь, тому що ця відповідь безпечна, вони дадуть відповідь "так". Хоча в режимі двомислення і абсолютної тотальної пропаганди і неправди люди будуть відповідати так, як безпечніше, а не так, як вони думають", - думає бізнесмен.

Він також додав, що соцопитування в Росії не працюють і ніколи не працювали, оскільки "люди завжди брешуть, навіть коли не треба було, за радянською звичкою".