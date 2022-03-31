"Всі чекають, коли Путін помре": Чичваркін про єдину надію для Росії

Російський бізнесмен Євген Чичваркін, який більш як 10 років живе в Лондоні, заявив, що Росія стане вільною тільки після смерті Путіна. Підприємець додав, що цього чекають багато.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Чичваркіна британському виданню Time .

"Всі чекають, коли Путін помре. Можливість свободи приходить тільки після його смерті", - сказав Чичваркін, додавши, що росіяни - це не Путін.

Відповідаючи на питання про те, що смерть Путіна - це єдина надія для Росії, бізнесмен сказав: "Ну, один з друзів Путіна міг зв'язати його і привезти в Гаагу".

Війну Росії проти України Чичваркін назвав "брудною грою" Кремля. На його думку, покласти край російській агресії можна тільки військовою силою, а не санкціями.

"Ракети "Джавелін" і війська НАТО можуть покласти край війні. Не захоплення яхти в Монако. Це тільки допоможе конкретному політику переобратися", - уточнив бізнесмен.