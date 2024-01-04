Знаете ли вы, что персонажей "Гарри Поттера" могли воплотить другие актеры. Кто они

Альбус Дамблдор

На роль директора Хогвартса приглашали многие актеры. Но, пожалуй, самый неожиданный вариант - это Шон Коннери. Правда, актер сказал, что не очень любит и понимает Фэнтези, потому отказался.

Какие актеры могли бы сыграть в "Гарри Поттере" (фото: Кинориум)

Хагрид

Легендарного комика рассматривали для роли главного лесника и ключника Хогвартса Рубеуса Хегрида. Однако Джоан Роулинг потребовала, чтобы в Фильме был исключительно британский каст актеров, поэтому американца Вильлуфа забраковали с ее подачи.

Какие актеры могли бы сыграть в "Гарри Поттере" (фото: Кинориум)

Северус Снейп

Любимец Квентина Тарантино должен был сыграть не кого-нибудь там, а самого профессора зельеварения Северуса Снейпа. Однако, несмотря на то, что остаться в этой роли его уговаривали дети, Рот решил выбрать съемку в "Планете обезьян".

Какие актеры могли бы сыграть в "Гарри Поттере" (фото: Кинориум)

Лили Поттер

Маму Гарри Поттера, Лили Поттер, предлагали сыграть "литературной маме" выжившего мальчика Джоан Роулинг. Однако Роулинг сказала, что она больше писательница, чем актриса, и на роль пригласили Джеральдин Соммервиль.

Какие актеры могли бы сыграть в "Гарри Поттере" (фото: Кинориум)

Гильдерой Лакрат

Британский герой романтических комедий Хью Грант должен был сыграть во второй части Франшизы "Гарри Поттер и Тайная комната" колдуна-самозванца Гильдероя Локарта. Актер согласился на роль, однако впоследствии ушел со съемок, поскольку уже имел ранее принятый контракт на роль в ромкоме "Любовь с сообщением".

Какие актеры могли бы сыграть в "Гарри Поттере" (фото: Кинориум)

Сивилла Трелони

На роль преподавательницы предсказания и пророчеств профессора Сивиллы Трелони приглашали Тильду Свинтон, однако актриса отказалась, потому что считает, что Франшиза романтизирует школы-интернаты, а она не хочет быть причастной к этому.

Какие актеры могли бы сыграть в "Гарри Поттере" (фото: Кинориум)

Седрик Дигори

Кроме Супермена и Геральта, Кавилл мог сыграть главную звезду Гафелпафа - Седрика Дигори. Однако Роберт Паттинсон получил эту роль, в частности благодаря своей игре в "Сумерках". Ирония судьбы состоит в том, что перед этим Кавилл и Паттинсон так же за одну роль в "Сумерках".

Какие актеры могли бы сыграть в "Гарри Поттере" (фото: Кинориум)

Рита Скитер

Розамунд Пайк приглашали на роль обозревательки «Ежедневного прорицателя» Риты Скитер. Актриса отказалась, потому что решила, что эта роль слишком маленькая для нее и не стоит затраченного времени и ресурса.

Какие актеры могли бы сыграть в "Гарри Поттере" (фото: Кинориум)