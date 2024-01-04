Чи знали ви, що персонажей "Гаррі Поттера" могли втілити інші актори. Хто вони

Альбус Дамблдор

На роль директора Гоґвортсу запрошували багато акторів. Але, мабуть, найбільш неочікуваний варіант - це Шон Коннері. Щоправда, актор сказав, що не дуже любить і розуміє Фентезі, тому відмовився.

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Геґрід

Легендарного коміка розглядали для ролі головного лісника та ключника Гоґвортсу Рубеуса Хеґріда. Однак Джоан Роулінг вимагала, щоб у Фільмі був винятково британський каст акторів, тому американця Вільлуфа забракували з її подачі.

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Северус Снейп

Улюбленець Квентіна Тарантіно повинен був зіграти не когось там, а самого професора зіллєваріння Северуса Снейпа. Однак попри те, що лишитись у цій ролі його вмовляли діти, Рот вирішив обрати знімання, в, у "Планеті мавп".

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Лілі Поттер

Маму Гаррі Поттера, Лілі Поттер, пропонували зіграти "літературній мамі" хлопчика, що вижив, Джоан Роулінг. Однак Роулінг сказала, що вона більше письменниця, ніж акторка, і на роль запросили Джеральдін Соммервіль.

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Гільдерой Лакрат

Британський герой романтичних комедій Х'ю Грант мав зіграти у другій частині Франшизи "Гаррі Поттер і Таємна кімната" чаклуна-самозванця Гільдероя Локарта. Актор погодився на роль, однак згодом пішов зі знімань, оскільки вже мав раніше ухвалений контракт на роль у ромкомі "Кохання з повідомленням".

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Сивіла Трелоні

На роль викладачки віщування та пророцтв професорки Сивіли Трелоні запрошували Тільду Свінтон, однак акторка відмовилась, тому що вважає, що Франшиза романтизує школи-інтернати, а вона не хоче бути дотичною до цього.

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Седрик Дігорі

Окрім Супермена та Геральта, Кавілл також міг зіграти головну зірку Гафелпафу - Седрика Діґорі. Однак Роберт Паттінсон отримав цю роль, зокрема завдяки своїй грі в "Сутінках". Іронія долі полягає в тому, що перед цим Кавілл і Паттінсон так само за одну роль у "Сутінках".

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Ріта Скітер

Розамунд Пайк запрошували на роль оглядачки «Щоденного віщуна» Ріти Скітер. Акторка відмовилась, тому що вирішила, що ця роль занадто маленька для неї й не вартує затраченого часу та ресурсу.

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)