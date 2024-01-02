С каким "магическим" героем чаще всего экспериментируют в области ИИ? Ответ вас удивит

Многие исследователи используют для понимания и обучения искусственного интеллекта популярную серию романов о Гарри Поттере английской писательницы Джоан К. Роулинг.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что об этом известно и как магические персонажи помогают ученым развивать "умные" технологии.

Почему именно Гарри Поттер

Сегодня все больше исследователей используют книги-бестселлеры о Гарри Поттере, чтобы экспериментировать с генеративной технологией искусственного интеллекта.

Они объясняют это тем, что книги оказывают неизменное влияние на культуру человечества, а также имеют широкий спектр языковых данных и сложную игру слов персонажей.

По словам исследовательницы из американского Университета Карнеги-Меллон Лейлы Вехбе, особенно популярен Гарри Поттер среди молодых исследователей, которые на нем "выросли".

Развитие языковых моделей ШИ

Исследования в области ИИ используют книги о Гарри Поттере на протяжении как минимум десятилетия. Для обработки "умными" чат-ботами человеческого языка и предоставления адекватных ответов ученые используют разные "инструменты".

"В "Гарри Поттере" - большое количество сцен, диалогов, эмоциональных моментов... Это делает его очень актуальным для конкретной области обработки природного языка", - пояснила Вехбе.

С 2014 года она провела ряд экспериментов, собирая данные МРТ мозга людей, читавших книги о Гарри Поттере. Это помогло ей лучше понять речевые механизмы в целом.

Как ИИ научили забывать информацию

Не так давно книги о Гарри Поттере помогли ученым научить искусственный интеллект избирательно забывать информацию.

По словам исследователей из Microsoft Марка Руссиновича и Ронена Элдана, большие языковые модели искусственного интеллекта можно изменить или отредактировать, чтобы удалить любые сведения о существовании книг о Гарри Поттере (включая персонажей и сюжеты), не жертвуя при этом творческими и аналитическими способностями ИИ.

Может ли ИИ уменьшать юридические риски

В другом исследовании ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле, Университета Калифорнии в Беркли и Института Аллена по вопросам ИИ разработали новую языковую модель под названием Silo. Она может удалять данные, чтобы снизить юридические риски.

По мнению исследователей, ИИ лучше всего "тренировать" на разных текстах, поскольку производительность модели снижается из-за книг, защищенных авторским правом или государственных документов.

"Когда книги о Гарри Поттере удаляются из хранилища данных, перспектива становится еще хуже", - отметили они, ссылаясь на измерение точности моделей ИИ.