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Психолог сказал, какой брак может быть счастливым (видео)

Вторник 14 мая 2024 19:13
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Психолог сказал, какой брак может быть счастливым (видео) Какой брак будет счастливым (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Брак - это очень важный этап жизни, особенно в самом его начале, ведь вы должны с партнером обсудить все вопросы и строить жизнь вдвоем. Все мы знаем, что бывают как счастливые браки, так и несчастливые.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Дмитрия Остапенко.

Какой брак будет счастливым

"Когда оба человека входя в отношения, и у них внутренняя позиция такова: "Что я могу сделать, чтобы ты был счастлив/счастлива". Если думать об этом вопросе хотя бы раз в день. Просто остановиться и подумать, что сегодня порадует мою жену /моего мужа. Что я могу сделать для того, чтобы он/она рядом со мной улыбнулась, чтобы обмениваться этим счастьем?" - советует психолог.

То есть, по словам Дмитрия, этот процесс занимает секунды, чтобы подумать и минуты, полчаса, чтобы это реализовать. Но какой эффект это дает - он невероятен.

Психолог сказал, какой брак может быть счастливым (видео)

Какой брак будет счастливым (фото: Freepik)

"Поэтому, если вы хотите, так сказать, отапливать свои крылья романтические в браке, тогда вы заходите из: "Ты должен", "Я хочу", "Я считаю, что будет по-моему". Тогда вас ждет адский опыт развода потом”, - говорит психолог.

Но если вы входите с позицией: "Что я могу сюда вложить", "Что я могу сюда отдать", "Как я могу заботиться о тебе", "Как я могу твою жизнь сделать счастливой" - вот этот брак будет невероятно счастливым”, - заметил Дмитрий.

Следовательно, еще до брака, следует выбрать позицию, с которой вы будете строить свою семейную жизнь, чтобы потом не возникало лишних вопросов к себе и партнеру, а также чтобы не разочаровываться в любви.

Ранее мы рассказывали, что психолог назвал три основных стадии отношений.

Также даем вам 6 советов, которые помогут избежать бессмысленных споров в отношениях.

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