Как сэкономить кучу денег на услугах косметолога: 5 действенных и простых советов

Уход за кожей лица - это основа хорошего внешнего вида. Но далеко не все знают, какой именно уход нужен. В таких случаях лучшим решением будет обращение к косметологу.

РБК-Украина (проект Styler) с помощью врача-косметолога Анны Тарасенко разобрался в вопросе, как можно сэкономить на услугах специалиста и зачем к нему обращаться.

Для чего нужно обращаться к косметологу?

Косметолог - это специалист, который грамотно подберет вам уход, определив тип и потребности вашей кожи. Поэтому обращаться к нему - необходимо.

Кожа лица очень нежная, ей могут вредить как внешние, так и внутренние факторы. Следует обратить внимание за своим питанием и режимом сна. А также, по возможности, избегать стрессов, ведь нервы оказывают сильное влияние на состояние кожи.

Есть много девушек, которые знают, что нужно их коже и самостоятельно или с помощью советов специалистов подбирают себе уход. А есть те, которые никак не могут подобрать идеальные базовые средства для ухода за кожей.

В таком случае, вам все же придется дойти до косметолога, чтобы он подобрал правильный уход. Но почему-то большинство до сих пор думает, что косметолог - это дорогое удовольствие. На самом деле это дорого, только тогда, когда вы уже запустили свою кожу и вам необходимо лечение.

"В погоне за дешевой красотой, мы очень часто забываем, что настоящая красота - это, прежде всего, здоровая красота", - отмечает Анна.

Следует понимать, что как бы вы ни экономили, а качественные услуги косметолога невозможно получить за копейки.

Почему качественная и безопасная услуга у косметолога не может быть дешевой?

По словам Тарасенко, косметолог, прежде всего, должен быть врачом, иметь клиническое мышление и основные знания оказания первой помощи пациенту в случае осложнений (а они случаются). Проведение процедуры у врача включает в себя следующие составляющие: чистота, стерильность, поэтапность проведения и оригинальные препараты, а они не бывают дешевыми.

Какие услуги входят в цену за сеанс у косметолога?

Врач-косметолог непосредственно перед процедурой проведет детальную консультацию по поводу вашего внешнего вида, пожеланий и рекомендованных процедур. Поскольку только врач с определенными знаниями анатомии и принципами старения личности, может действительно увидеть, какая процедура вам нужна. Вы можете быть уверены в том, что через год, два, десять лет вы не пожалеете о том, что вы не сэкономили на услугах врача-косметолога - говорит Анна.

Также эксперт рассказала, как формируются цены на услуги врачей-косметологов, и что на это влияет.

Как формируются цены на услуги врача-косметолога?

Ценообразование включает в себя знания врача, это конгрессы, обучение, курсы, обучение за границей. А также себестоимость препаратов, расходные материалы, консультация перед процедурой и ответственность за ваш результат. Ведь каждая процедура - это инвестиция в будущую версию себя и свою красоту.

Но все же сэкономить на услугах косметолога можно и есть действенные способы, которые сэкономят ваши средства и сохранят здоровый вид кожи. Но по словам Анны, их следует делать на постоянной основе

5 действенных способов сэкономить на услугах косметолога

Станьте его клиентом

При регулярном посещении косметолога вы можете контролировать процессы, происходящие с кожей вашего лица.

Сразу выбирайте квалифицированного специалиста

Не секрет, что косметолог должен иметь медицинское образование. Поэтому обращайте внимание не только на фотографии в социальных сетях, но и не стесняйтесь спрашивать у косметологов диплом о высшем медицинском образовании и дополнительные специализированные курсы, которые тоже можно легко проверить.

Качество препаратов, используемых специалистами, может быть разным, и это зависит от уровня его знаний.

Не ходите на процедуры к разным специалистам

Этот способ, во-первых, не принесет вам хорошего результата, потому что у каждого косметолога есть свой подход. А, во-вторых, вам будут давать разные рекомендации по поводу ухода за кожей. Поэтому вы снова получите высокие шансы испортить свое лицо и потратить гораздо больше денег на услуги и уход.

Не занимайтесь самолечением

Если вы уже обратились к косметологу, то следуйте его советам и рекомендациям.

Особенно, что касается косметики. Врач подбирает вам продукты по уходу за кожей по вашим запросам и типу кожи, поэтому покупайте только то, что он вам советует. Таким образом, вы сохраните эффект от косметологических процедур и не навредите коже.

Регулярность

Самое важное - это регулярная забота о своей коже. Используйте ежедневный уход. Утром и вечером найдите 5-15 минут для ухода за кожей лица.

Для хорошего состояния кожи лица важно выполнять только 5 простых правил, которые позволят сэкономить на услугах косметолога.

Конечно, кое-что из списка станет для вас новым, но как только вы начнете замечать, как состояние вашей кожи меняется в лучшую сторону - это станет вашим ритуалом. И вы точно скажете себе "спасибо".