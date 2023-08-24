"Любіть Україну, як сонце любіть". Голливудские звезды зачитали знаковый стих Сосюры: яркое видео

24 августа Украина празднует День Независимости . Сегодня знаменитые актеры и спортсмены из разных уголков мира передают слова поддержки и солидарности нашему народу.

Своими пожеланиями они подчеркивают силу духа и стремление к свободе, восхищаясь мужеством и непреодолимостью каждого украинца на пути к обретению независимости.

Оригинально поздравили Украину и каждого из нас с праздником послы UNITED24 Кэтрин Винник, Скотт Келли, Мишель Азанавичюс, Лиев Шрайбер, Иванна Сахно, Миша Коллинз, Андрей Шевченко, Александр Усик, а также Марк Стронг.

Эти люди регулярно помогают Украине. Но сейчас они приветствуют нашу страну словом - знаковым стихом Владимира Сосюры.

Да, "в годину щасливу і в радості мить" любить Украину несложно. Но "у годину негоди" искренне поддерживают нашу страну только настоящие друзья!

Смотрите яркое видеопоздравление от всемирно известных актеров и спортсменов:

Текст стиха "Любіть Україну" (хотя бы его сокращенную версию) должен знать каждый. Поэтому предлагаем вам еще раз перечитать этот шедевр, вдуматься в эти глубокие слова и нести их в себе, передавая следующим поколениям.

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води,

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

Для нас вона в світі єдина, одна

В просторів солодкому чарі...

Вона у зірках, і у вербах вона,

І в кожному серця ударі...

Як та купина, що горить - не згора,

Живе у стежках, у дібровах,

У зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

І в хмарах отих пурпурових.

Любіть у коханні, в труді, у бою,

Як пісню, що лине зорею...

Всім серцем любіть Україну свою -

І вічні ми будемо з нею!