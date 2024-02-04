Засчитываются ли "заграничные" оценки детей-беженцев в украинских школах: к чему готовиться родителям

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество детей вынуждены были уехать за границу и продолжать свое обучение в иностранных учебных заведениях. При этом родители и опекуны беспокоятся - будут ли "заграничные" оценки засчитываться в украинских школах по возвращении домой.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство образования и науки, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, НУШ, "Всеосвіта".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что об этом говорит законодательство и представители украинского правительства.

Как не "вылететь" из украинской школы, находясь за границей

Полное общее среднее образование в Украине обязательно - это прописано в Конституции нашего государства.

Учитывая большое количество детей-беженцев, которые не планируют отказываться от украинского образования, находясь за границей, школы предлагают несколько альтернативных форматов обучения:

дистанционная форма (если она предусмотрена в школе, где учился ребенок до переезда, и если часы уроков не совпадают с учебными планами школы страны пребывания)

экстернат - самостоятельное (в том числе и в ускоренном режиме), овладение учебной программой

семейная форма - обучение организовывают родители (опекуны), однако дети проходят итоговую оценку и аттестацию

Для перехода на один из этих форматов родителям необходимо пообщаться с администрацией украинской школы и написать соответствующее заявление.

Стоит отметить, что большинство стран Европы и мира (в которых нашли приют украинцы) предполагают обязательное посещение детьми местных учебных заведений.

Исходя из этого, школьники вынуждены проходить две учебные программы параллельно - зарубежную и украинскую.

Учиться в двух школах одновременно - нелегко (иллюстративное фото: pixabay.com)

Может ли школа отчислить или оставить ученика-беженца "на второй год"

Согласно постановлению Кабмина №684 (о ведении учета детей и учащихся), если несовершеннолетний ученик отсутствует на занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам (или без уважительных причин), учебное заведение должно безотлагательно сообщить об этом в:

соответствующий территориальный орган Национальной полиции

Службу по делам детей

При этом причины отсутствия школьника на учебных занятиях могут быть подтверждены:

соответствующей медицинской справкой учреждения здравоохранения (если ребенок болел или имел другие проблемы со здоровьем)

письменным объяснением родителей (родителя) ученика

письменным объяснением других законных представителей (для учащихся, не достигших совершеннолетия)

письменным объяснением учащегося (для совершеннолетних)

Все эти материалы хранятся в личном деле школьника в течение учебного года.

Согласно приказу Министерство образования и науки №367 от 2018 года (о порядке зачисления и отчисления учащихся в государственные и коммунальные учреждения общего среднего образования), просто так или за вынужденные прогулы отчислить ученика из школы не могут.

По сути, украинское законодательство не предусматривает отчисления ребенка из школы на любом основании, кроме заявления родителей.

В то же время не переводятся на следующий год обучения (решением педагогического совета) и могут быть отчислены из школы ученики, которые:

не учатся в школе более шести месяцев (без уважительных причин)

не поддерживают никаких связей со школой более шести месяцев (когда школа не имеет информации о месте жительства или пребывания в это время ребенка и его родителей)

не прошли годовое оценивание

Эта процедура регулируется приказом МОН №762 об утверждении порядка перевода учащихся заведения общего среднего образования на следующий год обучения.

Быть дважды в одном классе не хочет никто (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что нужно знать о зачислении в Украине оценок из зарубежных школ

Недавно под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось совещание, посвященное вопросу зачисления "заграничных" оценок в украинских школах.

В рамках разговора в МОН подчеркнули, что в прошлом году ведомством были разработаны соответствующие методические рекомендации, утвержденные специальным приказом.

Именно они разъясняют отдельные вопросы получения образования в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения.

По словам чиновников, дети, вынужденно изменившие место жительства и получавшие образование за границей, по возвращении будут зачислены в заведения общего среднего образования Украины (туда, где учились раньше, или в любые другие).

Зачисление будет производиться на основании заявления одного из их родителей (или других законных представителей).

Кроме того, согласно рекомендациям, все оценки, полученные за границей, при возвращении перезасчитываются.

Для этого необходимо предоставить информационную справку от иностранной школы, к которой должны быть прикреплены:

выдержка оценок, полученных за границей

справка о системе оценивания, которая применяется в стране пребывания

Специальная форма этой справки не предусмотрена, однако чем больше данных об обучении ребенка она будет содержать, тем лучше. Это может быть:

информация о предметах и темах, которые изучал ребенок

система (формат) оценивания, с помощью которой выставлялись баллы (оценки)

выдержка оценок, полученных за пройденные предметы (темы), в бумажном варианте

выдержка оценок, полученных за пройденные предметы (темы), в электронном формате (из электронных журналов) и т.п.

Зарубежные школы предлагают украинцам разные программы и предметы (иллюстративное фото: pixabay.com)

С какими проблемами могут столкнуться школьники по возвращении в Украину

По словам начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрия Кононенко, все оценки, полученные детьми в зарубежной школе, переносятся с помощью "прямого зачисления".

В то же время сложность состоит в том, что программы по отдельным предметам или курсам в украинских и зарубежных школах отличаются.

Здесь учителям и администрации украинских школ придется смотреть, за какие именно изученные темы ребенок получил те или иные оценки.

"Для тех предметов, которые не изучались ребенком в зарубежной школе (украинский язык, литература, история и т.д.), дети самостоятельно или с помощью консультаций педагогических работников учебного заведения овладевают такими курсами и темами", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что только после этого учебное заведение проводит оценивание школьника и на заседании педагогического совета решается вопрос о переводе ребенка в следующий класс.

Если ребенок завершит за рубежом обучение в 9 и 11 классах (выпускных), то получит документ соответствующей школы другой страны.

После этого следует обратиться в государственный информационно-имиджевый центр МОН, который осуществляет процедуру нострификации.

Результатом проверки станет подтверждение признания полученного за границей документа Украиной, а также соответствие уровня полученных знаний и навыков украинским стандартам образования.