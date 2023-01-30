Фитнес-тренер дал окончательный ответ, какая тренировка поможет лучше и быстрее похудеть

Известно, что для здорового похудения требуется дефицит калорий и регулярные физические нагрузки. Что касается спорта, то его видов сейчас уйма, так же как и тренировок. Однако некоторые из них могут ускорять похудение, а другие - нет.

Какую тренировку для похудения выбирать, рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook .

Разберемся с терминами

Силовая тренировка - это выполнение физических упражнений, утомляющих конкретного индивида до пятидесяти секунд. То есть если вы присаживаетесь с весом собственного тела 40 секунд и устаете, для вас - это силовое упражнение. Работа на тренажерах, со штангой и гантелями - также силовая тренировка.

Кардио - это равномерная, обычно локомоторная работа, интенсивность которой можно поддерживать в течение длительного времени. Это быстрая ходьба, бег, орбитрек, велотренажер.

Какая тренировка лучше для похудения

Виктор Мандзяк говорит, что большинство выбирает кардио, потому что оно якобы способствует похудению, однако это популярный и ошибочный миф.

"На тренировке мы сжигаем калории. Тренировкой мы несколько повышаем суточные энергопотери организма, создавая дефицит калорий. Будет дефицит калорий - будешь худеть. Хватит гоняться за жиросжигательной тренировкой, в этом нет никакого смысла. И силовая тренировка, и кардио сжигают калории", - объясняет он.

Для похудения нужно соблюдать дефицит калорий (фото: Freepik)

Основная задача физических упражнений при похудении - не сжигание калорий, а показать организму, что сжигать нельзя мышцы. Ведь во время диеты с едой в организм попадает недостаточно энергии. Тогда перед организмом стоит задача найти внутренний источник энергии и снизить эти затраты.

Идеальный вариант для него - сжечь мышцы. Организм снизит метаболизм и получит энергию из их аминокислот. Однако это только повредит процессу потери веса.

"Уничтоженные похудением мышцы - жалкая картина. Это такие желанные многими 55 килограммов, а по факту скелет с жиром, обтянутый кожей. Вот не надо так худеть", - говорит эксперт.

Как сохранить мышцы во время похудения

Когда определенное мышечное волокно напрягается, организм делает вывод, что именно это волокно сжигать нельзя, потому что оно используется. В контексте сохранения мышц наилучшая тренировка то, при которой напрягается больше мышечных волокон.

Если худеть только на кардио, будут работать не все мышечные волокна, а только нижней части тела, например. Все они со временем будут сожжены самим организмом, которому нужна энергия.

Силовые тренировки помогут снизить вес и сохранить мышцы (фото: Freepik)

Если строить стратегию похудения вокруг разумной тренировки, во время которой активизируются все мускулы поочередно, они останутся в норме. Эти мышцы будто подадут сигнал, что их сжигать нельзя, потому что они важны.

Конечно, похудеть можно и с помощью бега или ходьбы, однако качество тела от таких тренировок будет не лучшим по вышеперечисленным причинам.