Можно ли орехи худеющим? Тренер развенчал основной миф
Многие люди, желающие сбросить вес, задумываются, можно ли при похудении употреблять орехи.
На этот вопрос ответил фитнес-тренер и нутрициолог из Львова Виктор Мандзяк на своей Facebook-странице.
Можно ли есть орехи при похудении?
Виктор рассказал, что в среднем 100 граммов орехов содержат в себе 600 килокалорий. Это достаточно много.
К примеру, столько же калорий можно получить, употребив около 5 килограммов огурцов.
Кстати, самая каторжная тренировка большинства людей не позволит сжечь и 500 ккал, а здесь целых 600 в горстке орехов.
Также тренер привел еще один пример: хрупким девушкам, которые худеют 100 г орехов покроет почти половину дневного калоража. Получается, что это совсем нелегкий и калорийный перекус.
Почему в орехах так много калорий?
Орехи содержат в себе очень много жира, поэтому калорийны. Если вы хотите посмотреть калорийность продукта, обратите внимание, сколько в нем жиров.
В это же время Виктор отметил, что, хотя орехи калорийны, они полезны. В них есть ненасыщенные жиры, множество витаминов и минералов.
Подводя итог, можно сказать, что на этапе похудения можно употреблять орехи, но не в большом количестве.
"Небольшое количество – это несколько десятков граммов, в зависимости от многих факторов (особенность диеты, масса тела, двигательная активность)", - сказал тренер.
Как мы ранее писали, фитнес-тренер дал окончательный ответ, какая тренировка поможет лучше и быстрее похудеть.
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