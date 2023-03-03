Грозит ли Киеву подтопление: в Укргидрометцентре высказались о ситуации с паводком

Отмечается, что, к примеру, на Русановских садах от паводка водой заливало погреба дачников, на Русановской набережной, которую называют "киевской Венецией", в некоторых местах водой заливало тротуары. Так, страдать от этого в столице могут прибрежные территории, констатируют специалисты.

При этом в Укргидрометцентре призывают киевлян не переживать относительно паводка в это время, так как ситуация контролируется.

По словам начальника отдела гидрологических прогнозов УГЦ Ильи Перевозчикова, сейчас происходит пропуск по Киевской гидроэлектростанции тало-дождевого паводка, что начался с конца января и продолжается поныне.

"Максимальные уровни паводка в верховье Днепра прошли в конце февраля. Поэтому сейчас происходит пропуск воды дальше по каскаду днепровских ГЭС", - говорит он.

Выход воды в Киеве на пониженный берег Днепра в районе Русановки в Укргидрометцентре называют "нормальным, естественным процессом", так как это пойменные территории.

На Русановке в Киеве поднимается вода (фото: tsn.ua)

Специалист успокаивает - опасных явлений из-за паводка в столице не ожидается.

Чтобы отслеживать ситуацию, граждане могут просматривать информацию на сайте Украинского гидрометцентра, где сообщается обо всех опасных ситуациях в разделе "Ежедневная гидрологическая ситуация".

"В период половодья в Киеве возможен выход воды на пойму. Например, у нас в Гидропарке размещен гидрологический пост "Киев" и сейчас там фиксируется выход воды на пойму", - добавляет Перевозчиков.

В начале марта утром там было зафиксировано превышение на 14 см, что является "абсолютно нормальным явлением во время паводка".

"Пойменные и прибрежные территории при прохождении высокой воды - всегда затапливаются. Даже когда уже начнется весенний паводок в конце марта и апреле, то поймы в районе Киева могут затапливаться. Потому что это естественный процесс", - объясняет специалист.

На киевской Русановской набережной поднялась вода (фото: tsn.ua)

Также в Гидрометцентре отмечают, что жители Киева отвыкли от высокого водополья на Днепре (фазы гидрологического режима, что характеризуется высокими уровнями воды), однако на реке Днепр в последние годы оно проходило преимущественно в пределах русла, даже без затопления поймы.

Руководитель отдела гидрологических прогнозов УГЦ также обращает внимание, что в 2023-м специалисты наблюдали на Днепре высокую воду в феврале.

"Такое явление отвечает весеннему половодью, но по генезису является тало-дождливым паводком. Киев помнит высокие половодья, когда затапливало и Подол, и Труханов остров. Но сейчас ситуация полностью под контролем. Поэтому киевлянам не стоит переживать", - подчеркивает Перевозчиков.