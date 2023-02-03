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На Десне снова ледовой затор. Под Броварами возможны звуки взрывов

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 11:20
На Десне снова ледовой затор. Под Броварами возможны звуки взрывов Фото: в ОВА предупредили о взрывах в Броварском районе 3 февраля
Автор: Наталия Гурковская

В Броварском районе Киевской области возможны звуки взрывов в пятницу, 3 февраля. На реке Десна снова образовался ледяной затор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"На реке Десна борются с ледовым затором. Поэтому, сегодня, 3 февраля, в Броварском районе могут быть слышны звуки взрывов!" – говорится в сообщении.

В областной администрации рассказали, что таким образом планируется снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - обратились в ОВА.

Как сообщалось, в пятницу, 3 февраля, возле Киева может быть громко. В Вышгородском районе области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

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