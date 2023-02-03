На Десне снова ледовой затор. Под Броварами возможны звуки взрывов

В Броварском районе Киевской области возможны звуки взрывов в пятницу, 3 февраля. На реке Десна снова образовался ледяной затор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

"На реке Десна борются с ледовым затором. Поэтому, сегодня, 3 февраля, в Броварском районе могут быть слышны звуки взрывов!" – говорится в сообщении.

В областной администрации рассказали, что таким образом планируется снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - обратились в ОВА.