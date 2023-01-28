ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев может затопить? Синоптики сделали заявление из-за информации в соцсетях

Новина українською →
Киев, Суббота 28 января 2023 15:09
Киев может затопить? Синоптики сделали заявление из-за информации в соцсетях Фото: синоптики сделали заявление из-за информации в соцсетях о возможном затоплении Киева и области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 28 января, в соцсетях распространяется информация, что Киев якобы может затопить. Синоптики объяснили, действительно ли это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Уверяем, пока для Киева нет угрозы негативных последствий и затопления", - говорится в сообщении.

Специалисты, гидрологи, ситуацию контролируют, а в случае изменения - будут выпущены соответствующие предупреждения.

Как сообщалось, в феврале средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Напомним, среднемесячная температура декабря 2022 года в Киеве составила 0,7 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,1 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору