Тоже аномальная? Синоптики рассказали, какой будет весна в Украине

Уже завтра в Украине начнется календарная весна. Эта зима, по словам метеорологов, была аномально теплой, что не характерно для наших широт. Аналогичный прогноз дают и на украинскую весну.

С каким прогнозом погоды начнется весна для украинцев - читайте ниже в материале Styler.

Что говорят народные синоптики

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, весна в Украине будет очень ранней, а март начнется с потепления.

По его данным, температура будет в пределах 9-11 градусов выше нуля. Осадков будет немного, а солнца значительно прибавится.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", - пишет синоптик на своей странице в Facebook.

По прогнозу эксперта, в начале апреля в Украину придет похолодание. В частности, в Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины - первые весенние ливни и грозы.

Однако со второй декады месяца по всей стране начнется чуть ли не летняя погода с температурой до 20 градусов тепла.

Прогноз от Укргидрометцентра

Специалисты из Укргидрометцентра разделяют мнение о теплой весне. Более того - они называют ее аномальной!

"Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2⁰С. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха", - сообщают на странице Facebook.

По их данным, такие отклонения от нормы и в феврале, и в марте могут свидетельствовать о раннем развитии весенних процессов.

Данные погодных сайтов

Погодный ресурс Meteopost показывает потепление на следующей неделе. Максимальная температура будет достигать 4-5 градусов тепла. При этом осадков не ожидается, а вместо них - много солнца.

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На Sinoptik.ua прогнозируют высокие температуры вместе с дождем. По данным сайта, 8 марта воздух может прогреться до 11 градусов.

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