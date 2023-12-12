Спасет ли Киев от коллапса "челночное движение" в метро? Ответ эксперта

8 декабря в Киеве остановили движение между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" . Для того чтобы в городе не произошел полный транспортный коллапс, КГГА запустила альтернативные наземные маршруты, однако пробки только увеличились. Поэтому в метрополитене тестируют "челночное движение" поездов.

РБК-Украина (проект Styler) расспросил транспортного эксперта Александра Гречко о том, поможет ли такое решение спасти Киев от коллапса.

Что такое "челночное движение"

Начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский рассказал, что специалисты прорабатывают вопрос запуска "челночного движения" между закрытыми станциями. Однако сначала для этого необходимо провести тестирование.

Его начнут проводить 13 декабря.

В КГГА рассматривают возможность запуска двух поездов двумя путями, каждый поезд будет ходить с интервалом 15-30 минут.

Таким образом, удастся уменьшить нагрузку на наземный вид транспорта.

К тому же с помощью "челночного движения" власти Киева смогут посчитать количество людей, которое перейдет на использование метро и уменьшат количество наземного транспорта.

Что об этом думает эксперт

Александр Гречко отмечает, что пока на дорогах столицы коллапса не произошло. Однако с "челночным движением" все же есть нюансы.

"Если его запустят на "Лыбидскую", это повлияет на все движение на синей ветке. Поскольку для того, чтобы "челночный поезд" приехал на эту станцию, нужно будет корректировать движение на том участке, который работает", - говорит эксперт.

Однако он согласен с тем, что в случае запуска "челночного движения" метро можно будет уменьшить количество единиц наземного транспорта, дублирующих маршрут закрытых станций.

Таким образом, эти автобусы смогут вернуться на те рейсы, откуда их забрали, что уже разгружает транспортную систему.

"Поэтому запуск такого движения компенсирует недостаточную проездную способность наземного транспорта и позволит определенную часть людей перевозить в метро. Но там может скапливаться большое количество людей, и это нужно будет регулировать каким-то образом", - подытожил Гречко.