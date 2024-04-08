Стоит ли спать с собаками и котами: ученые дали наконец-то ответ

Команда психологов из Тринити-колледжа в Коннектикуте провела интересное исследование о влиянии домашних питомцев на сон их хозяев. Исследования проводились с помощью онлайн-платформы Prime Panels и сформировали репрезентативную выборку из ответов 1591 человека. Чуть больше половины – женщины, а средний возраст участников – 46 лет.

Участники отвечали на вопросы о наличии домашних животных, своих демографических данных, оценили уровень стресса и характер сна. Также дополнительно они заполняли анкеты об условиях сна, своих любимцах и степени привязанности к ним.

Все собранные данные разделили на две группы - одна из тех, кто совместно спит с любимцами - в одной комнате, на одной кровати или отдельно. Вторая группа – спящие отдельно от котиков и собачек.

Анализ показал, что владельцы животных из первой группы спят значительно хуже и чаще имеют симптомы бессонницы, чем те, кто спит в отдельных помещениях с питомцами. Тенденция сохранилась даже после поправок на демографические отличия между респондентами.

Но интереснее всего показал анализ ученых после разделения участников - на владельцев кошек и владельцев собак. Снижение качества сна очень четко прослеживалось у тех, кто спал совместно с собаками, а не с кошками. Кроме того, эффект был более выражен при наличии нескольких животных. Влияния привязанности к питомцам на сон их владельцев авторы исследования не обнаружили.

К удивлению ученых, 93% из тех, кто спит с любимцами, считали, что животные положительно или нейтрально влияют на их сон. То есть, многие даже не подозревают, что их любимец мешает спать.

В общем, домашние кошки и собаки положительно влияют на психическое состояние своих хозяев, способствующие снижению уровня тревоги и большей физической активности в течение дня. Некоторые люди отмечают, что общий сон с любимцами дает им чувство комфорта и близости.

Однако психологи призывали не забывать, что животные в спальне - источник возможного дополнительного шума, что может помешать качественному ночному сну, который очень важен для здоровья.

Кстати, в одном из предыдущих исследований на эту тему исследователи отметили, что кошки и собаки более активны именно ночью, поэтому они могут мешать хозяевам выспаться. Поэтому следует ограничивать доступ животных в спальню или оборудовать для питомца вольер, где он будет проводить ночь.