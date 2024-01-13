Стоит ли покупать индукционную плиту: плюсы и минусы современной техники

Индукционная плита - это тип варочной поверхности, в которой для нагревания и приготовления пищи используется индукционный ток, а не газ или электрический нагревательный элемент.

Какая посуда нужна

Обычная посуда для индукционной плиты не подходит. Должно быть ферромагнитное ровное и плоское дно. Есть мнение, что любая кастрюля или сковорода, ко дну которой пристает магнитик из холодильника, подходит для приготовления на индукционной варочной поверхности.

Поэтому для эффективной работы индукции нужна посуда, маркировка пригодности для приготовления на стеклокерамической индукционной поверхности. Такая посуда имеет дно из качественного ферромагнитного металла правильной толщины, а также оптимальное значение для максимально комфортного и эффективного использования.

Особый уход

Благодаря невысокой температуре стекла и сенсорным функциям на такой поверхности ничего не пригорает и не пристает. Поэтому для ее очистки не нужно ни прилагать усилия, ни использовать специальные средства.

Достаточно протереть индукционную поверхность влажной тканью, когда она полностью охладится. Можно также применять средство для мытья стеклокерамики или обычное обезжиривающее средство для ручной мойки посуды.