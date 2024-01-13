Чи варто купувати індукційну плиту: плюси та мінуси сучасної техніки

Індукційна плита - це тип варильної поверхні, в якій для нагрівання та приготування їжі використовується індукційний струм, а не газ чи електричний нагрівальний елемент.

Який посуд потрібний

Звичайний посуд для індукційної плити не підходить. Має бути феромагнітне рівне й плоске дно. Побутує думка, що будь-яка каструля чи сковорідка, до дна якої пристає магнітик з холодильника, підходить для готування на індукційній варильній поверхні.

Тому для ефективної роботи індукції потрібен посуд, що має маркування придатності для готування на склокерамічній індукційній поверхні. Такий посуд має дно із якісного феромагнітного металу правильної товщини, а також оптимальну вагу для максимально комфортного та ефективного використання.

Особливий догляд

Завдяки невисокій температурі скла та сенсорним функціям на такій поверхні нічого не пригоряє й не пристає. Тому для її очищення не потрібно ані докладати зусиль, ані використовувати спеціальні засоби.

Достатньо протерти індукційну поверхню вологою тканиною, коли вона цілком охолоне. Можна також застосовувати засіб для миття склокераміки або й звичайний знежирювальний засіб для ручного миття посуду.