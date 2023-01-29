Одна ошибка, из-за которой суп застывает и превращается в желе

Неопытные кулинары часто допускают ошибки при приготовлении казалось бы простого блюда – супа. Поэтому наваристый прозрачный бульон на следующий день застывает, превращаясь почти в холодец.

Как не допустить этого – читайте ниже в материале Styler.

В чем проблема застывшего супа

Как говорят эксперты, происходит так из-за одной ошибки. Чтобы ее не повторять, не нужно кардинально менять рецептуру или бросать в кастрюлю какой-нибудь "секретный ингредиент".

Но нужно учесть один нюанс, превращающий первое блюдо в желе. Он связан с количеством костей.

Если суп загустел на следующий день, вероятнее всего, в блюдо было добавлено большое количество костей. Они выделили большое количество коллагена, что привело к такому результату.

Вредно ли это?

Нет, такой суп вполне съедобен, ведь "желе" достаточно разогреть, чтобы оно снова приобрело жидкую форму. Но в холодильнике блюдо снова застынет.

В следующий раз лучше добавить меньше костей и немного больше воды. Бульон получится менее наваристым, зато не превратится в холодец.

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