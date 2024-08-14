Действительно ли тейпы помогают избавиться от морщин на лбу: все о популярном способе

Многие испытывают любые способы, чтобы уменьшить признаки старения. В частности, используют тейпы, чтобы уменьшить морщины на лбу. Дерматологи рассказали, действительно ли такой способ действенный.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Действенные ли тейпы против морщин

Дерматолог Стефани Флорез-Поллак рассказала, что тейпы против морщин популярны частично потому, что они неинвазивны, то есть вам не нужно идти к врачу для процедуры.

Многие эксперты утверждают, что в течение неопределенного времени вы заметите меньше морщин на лбу.

"Я отношусь против некоторых из этих заявлений, поскольку они не основываются на доказательствах", - отметила врач.

Многие бренды также утверждают, что использование тейпов для лица переучит мышцы лица, чтобы они меньше двигались. Однако это не совсем так.

Хирург Крэйг Лерман отметил, что нельзя просто перетренировать свои мышцы. Когда мы наносим что-то на кожу, то ни в коем случае не влияем на мышцу, вызывающую сокращение.

Итак, когда мы удаляем тейп, даже если внешний вид кожи временно выравнивается, то фактическая причина морщин не устраняется, какой есть сокращение мышц само по себе.

Риски для организма

Нанесение любого типа клея на кожу может вызвать раздражение и закупорку пор, вызывая накопление кожного сала и сыпь.

К тому же тейпы могут вызвать аллергию и раздражение.

Тейп для лица не снизит признаки старения, но есть другие вещи, которые могут помочь.

Ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 30+ важно для долгосрочного здоровья кожи, как и такие вещи, как поддержание гидратации и соблюдение питательной диеты.

Другими вспомогательными веществами, которые оказались полезными, является местное использование ретинола, антиоксиданты и хороший уход за кожей.

Важно помнить, что морщины являются нормальной частью старения.