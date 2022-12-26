Действительно ли сало такое полезное и кому его категорически нельзя есть

Польза сала

По словам врача, сало хорошо переносит годы хранения в соли и не портится в дороге. Также оно богато на омега-9 и стимулирует противовоспалительные процессы в организме.

Сало является мощным стимулятором образования желчи и сокращения желчного пузыря.

"Если у вас дома свинья - кормите ее рапсом и получите сало на 50% обогащенное омега-3", - говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что лучше употреблять сало в конце приема пищи, когда человек достаточно утолил голод. Тогда удастся избежать переедания.

Важно съедать рекомендованное количество сало, ведь оно считается высокоэнергичной пищей. Рекомендованная дневная норма - 20-30 грамм.

Также сало укрепляет нервы, ведь в его составе есть холин. Это вещество восстанавливает нервные оболочки.

"Сало любит компанию. Поэтому чеснок, горчица, зелень - лучшие его друзья. Алицин в чесноку обладает свойствами снижения холестерина, зелень - источник фолатов и магния, а горчица обладает синигрином с антибактериальными свойствами", - добавила диетолог.

Кому нельзя есть сало

Детям до 5 лет и беременным нельзя есть сало из-за опасности листериоза. Запрещено давать сало детям для прорезывания зубов.

К тому же больным желчно-каменной болезнью такой следует отказаться от такого продукта.

Также не стоит отдавать предпочтение этому продукту при болезнях обмена липидов.